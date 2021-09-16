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Fútbol

Hirving Lozano y Napoli obtienen sufrido empate ante Leicester

Los cambios de Luciano Spalletti hicieron que el Napoli sacará un empate de oro en su complicada visita al Leicester City.

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Escrito por: Azteca Deportes

El Napoli mostró poder de reacción en su visita a Inglaterra y sacó un empate de oro ante el Leicester City por marcador 2-2, en partido correspondiente a la primera jornada de la UEFA Europa League.

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Muy rápido en el partido, el equipo de Leicester se puso en ventaja, gracias Ayoze Pérez, quien remató con la pierna derecha desde el centro del área y venció a David Ospina, al minuto nueve de juego.

Ya en la parte complementaria, el conjunto inglés amplió la ventaja y puso el 2-0, por conducto de Harvey Barnes, tras pase de Kelechi Iheanacho
El descuento llegó en menos de tres minutos, Victor Osimhen remató con la derecha desde el centro del área al centro de la portería, luego de una gran asistencia de Fabián Ruiz de cabeza.

Al 87, Osimhen se vistió de héroe y sacó el resultado de visita, gracias a un remate de cabeza que puso cifras definitivas en el King Power Stadium.

Actuación de Hirving Lozano ante Leicester

El delantero mexicano, Hirving Lozano arrancó el partido como titular tuvo una discreta actuación, fue sustituido al minuto 64 por Matteo Politano.

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