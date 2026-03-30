De la AAA a la WWE; así ha sido la evolución de Penta, el Zero Miedo, en los últimos 10 años

Tiene 41 años de edad, nació en Ecatepec y, ahora mismo, es uno de los elementos más importantes que existen dentro de la WWE. Por tal motivo, y como forma de previa rumbo a su participación en Wrestlemania 42, vale conocer cómo ha sido la evolución de Penta, el Zero Miedo, en los últimos diez años.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Fue a principios del año pasado cuando Penta, el Zero Miedo, hizo su debut oficial en la WWE luego de constantes años de lucha en otras marcas a nivel internacional. Ahora, el oriundo del Estado de México está convertido en el Campeón Intercontinental luego de vencer a Dominik Misterio por el cinturón de la empresa.

¿Cómo era Penta, el Zero Miedo, hace 10 años?

Hace una década, Penta aún formaba parte de la AAA y luchaba bajo el nombre de Pentagón Jr. En el 2016 su nombre ya comenzaba a hacerse fuerte a nivel nacional, y esto guardó estrecha relación con la unión que tuvo con El Hijo del Perro Aguayo, integrante y fundador de Los Perros del Mal.

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Esta situación hizo que poco a poco El Zero Miedo escalara a los combates principales de la Tres Veces Estelar. Fue así cuando, en la edición 2016, Penta obtuvo el galardón al Rey de Reyes, mismo que lo dedicó a El Hijo del Perro Aguayo quien, meses antes, había perdido la vida.

A partir de ahí, Penta tuvo la oportunidad de estar en otras empresas como Lucha Underground, AEW y los circuitos independientes hasta el año pasado, cuando fue firmado oficialmente como miembro de la WWE, en lo que se considera un sueño hecho realidad desde su perspectiva.

¿Qué le depara a Penta, el Zero Miedo, en WWE Wrestlemania 42?

Hasta el momento no existe un rival oficial para el Zero Miedo en torno a su Título Intercontinental de la WWE. Ante tal situación, no se descarta que la empresa haga un duelo con muchos participantes para Wrestlemania 42 que podría involucrar a elementos como Je’Von Evans, El Hijo del Vikingo, Dragon Lee y Rusev.