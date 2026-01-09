Ex América cerró bocas tras las críticas que recibió en Europa: nadie esperó que hiciera esto

Hace un tiempo se conoció que un jugador que se marchó del Club América por 73 millones de pesos mexicanos y ahora tenía los mismos goles que tarjetas rojas . Sin embargo, este futbolista decidió callar bocas y volver a marcar un gol aunque nadie esperaba que hiciera eso. Sin dudas tiene talento y ahora lo demostró a pesar de las expulsiones recibidas.

Mientras que un canterano del América que llevaba un año sin jugar fue fichado por un equipo de Europa , otro futbolista con pasado en el Nido de Coapa volvió a ser feliz en las últimas horas. Es que Federico Viñas dejó atrás la sequía de 7 partidos sin marcar goles y siendo criticado por la afición. El uruguayo volvió a convertir un gol en el Real Oviedo de España.

Sabor agridulce para Federico Viñas, ex delantero de Club América

Federico Viñas silenció las críticas de su falta de gol al convertir un tanto en el empate 1-1 entre el Real Oviedo y el Deportivo Alavés en el último partido de LaLiga de España. Sin embargo, algunos minutos después terminó viendo una nueva tarjeta roja, la tercera desde que comenzó a jugar en este equipo español. Las cosas no le son nada fácil al ex América.

Los números de Federico Viñas en Club América

De acuerdo a la información brindada por el sitio BeSoccer, el cual está especializado en las estadísticas de los jugadores de futbol, las cifras de Federico Viñas en Club América son estas:

Encuentros que disputó: 121

Partidos que empezó de titular: 59

Goles que convirtió: 24

Asistencias que aportó: 5

Tarjetas que recibió: 8 amarillas y una roja

Los datos de Federico Viñas en el Real Oviedo

Por otra parte, Viñas retornó al gol en este comienzo de 2026 con el Real Oviedo pero también vio una nueva tarjeta roja, por lo que tiene 3 goles y 3 expulsiones. De todos modos, el ex futbolista del América (vendido por 3.5 millones de euros) tiene estos números en el conjunto español en el que está a préstamo hasta junio: