Ex DT del América CONGELA el debut de Vozinha con Colo-Colo, tras ser la figura del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 y parece que el cuento de hadas de Vozinha terminó. El arquero de Cabo Verde que brilló con luz propia en la pasada justa mundialista y fue presentado como estrella tras firmar con el Colo-Colo de Chile no ha jugado un solo minuto en lo que va de su etapa en suelo andino. Un viejo conocido de la Liga MX lo tiene sentado y ya hay polémica si debería o no ser titular con El Cacique.

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Fernando Ortíz, ex estratega de las Águilas del América y de Rayados de Monterrey es el director técnico del gigante chileno y la razón principal por la cual Vozinha no ha tenido un solo minuto con su nuevo club. Claudio Borghi; ex mandamás de Colo-Colo fue contundente y reiteró que el 'Tano' no es muy partidario del africano.

“El único motivo por el cual creo que no está siendo considerado Vozinha es porque el técnico no está convencido de ponerlo. No te demoras tanto tiempo, estamos hablando de jugadores de primer nivel”, destacó el campeón del mundo con la Selección de Argentina en el Mundial de 1986.

Superclásico a la vista

El domingo 23 de agosto en punto de la 1:00 pm se llevará el partido más importante de la temporada regular en la Liga de Chile; Colo Colo vs Universidad de Chile. De momento, el Cacique de Fernando Ortíz es líder de la general con 46 unidades, 10 más que la U que marcha como sublíder.

Desde suelo andino, señalan que el 'Tano' volverá a poner a Maureira como arquero titular, mientras que, el debut de Vozinha sería hasta el miércoles 26 de agosto en la Copa de Chile ante Unión Española.