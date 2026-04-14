No pudo adaptarse al América, salió a Europa en busca de oportunidades y hoy es figura en España

Brillar en el América es una tarea que no todos los futbolistas pueden cumplir. Año tras año, el combinado azulcrema suele tener plantillas con nombres impresionantes y de los mejores de la Liga BBVA MX, por lo que destacar se convierte en un desafío de alta complejidad. Así fue como lo vivió Federico Viñas durante sus primeros años en el futbol mexicano tras haber sido fichado por las Águilas en el año 2019.

Su adaptación a la Liga BBVA MX le costó más de lo esperado. Sin embargo, llegaba como un joven delantero con apenas 21 años de edad procedente del futbol uruguayo. Formó parte del Nido de Coapa hasta 2023 y, si bien es cierto que tuvo oportunidades de sobra para consolidarse como titular, nunca se ganó la confianza de los entrenadores ni tampoco de la afición azulcrema.

Viñas jugó un total de 122 partidos con la camiseta del América, pero apenas pudo marcar 24 goles. Ante la gran cantidad de oportunidades sin destacar del todo, la directiva tomó la decisión de venderlo para el Apertura 2023. Club León fue el interesado, equipo que pagó 3,5 millones de euros aproximadamente por su fichaje. Este cambio de aires le asentó muy bien al uruguayo, quien encontró su mejor versión en la Liga BBVA MX.

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El salto a Europa y su gran nivel actual

Federico Viñas tuvo una impresionante temporada en la Fiera, firmando 16 goles en 32 partidos jugados. Estos números lo colocaron en el plano internacional donde el Real Oviedo fue el equipo que se animó a poner una ficha en él. Los españoles lo ficharon a préstamo en el año 2024 y el goleador charrúa pudo encontrar su mejor versión en la presente temporada 2025-26.

Viene de anotar un doblete en la goleada de su equipo por 3-0 a Celta de Vigo y, si bien es cierto que se encuentran en lo más hondo de la tabla de posiciones de LaLiga, Viñas se ha transformado en su jugador más determinante. Suma 9 goles y 1 asistencia en 28 partidos a lo largo de la temporada, números que han despertado el interés de varios clubes europeos.

El propio Celta se habría interesado en los servicios de Viñas, por lo que luce muy difícil que continúe en Oviedo más allá de la siguiente temporada. Sin importar qué suceda con su equipo, es un hecho que el uruguayo encontrará acomodo en otro club de Europa para continuar con su crecimiento a sus 27 años de edad.