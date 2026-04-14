América tendría al reemplazo de Brian Rodríguez y llegaría después de la Copa Mundial de la FIFA

El Club América se prepara para afrontar varios cambios en su plantilla en el próximo mercado de fichajes de la Liga BBVA MX. Durante las últimas semanas, el nombre de Brian Rodríguez ha comenzado a generar ruido en el Nido de Coapa, ya que podría ser uno de los futbolistas que saldría de Ciudad de México tras la Copa Mundial de la FIFA 2026. Incluso la directiva ya podría tener amarrado a su reemplazo.

Diversos reportes indican que el extremo uruguayo no estaría conforme en el América y buscaría un cambio de aires en el mercado de verano que se aproxima tras el Mundial 2026. El ‘Rayito’ aprovecharía la vidriera del torneo organizado por la FIFA para captar la atención de posibles compradores, situación que beneficiaría tanto a él como a la institución azulcrema. Por otro lado, su reemplazo llegaría desde Europa.

Brian Rodríguez podría salir del América|Crédito: @brianrodriguez_10 / IG

El jugador que reemplazaría a Brian Rodríguez en el América

A pesar de que su fichaje por las Águilas no está confirmado, se filtró que Brian Ocampo dejará el Cádiz de España tras finalizar su contrato en junio y su destino sería nada más ni nada menos que la Liga BBVA MX. El periodista Carlos Sacaluga pudo revelar que el uruguayo tendría acordado un precontrato con un club del futbol mexicano y se sumaría a este equipo luego de la Copa del Mundo.

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Los rumores acercan a Ocampo al Nido de Coapa, ya que la directiva del América se ha interesado anteriormente en su fichaje. El futbolista sudamericano de 26 años fue una de las opciones para mejorar el ataque de las Águilas previo a la llegada de Allan Saint-Maximin. Sin embargo, la cúpula más alta del conjunto americanista escogió al francés antes que a Brian.

Brian Ocampo sería el reemplazo de Brian Rodríguez|Cádiz

América no sería el único interesado

Hoy por hoy, los rumores apuntan a que Brian Ocampo será nuevo refuerzo del América. Sin embargo, sin una confirmación oficial, otro de los equipos que podría haber acordado contrato con el uruguayo es Rayados de Monterrey.

Los de Sultana del Norte están en busca de un extremo izquierdo para el Apertura 2026 y Ocampo entra en los parámetros ideales. En caso de que el uruguayo no fiche por las Águilas, no sería extraño que sea contratado por los regiomontanos.

