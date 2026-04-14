¿Por qué no juega Henry Martin en Club América vs. Nashville?

Club América tendrá una prueba de oro esta noche cuando se enfrente a Nashville SC en el Estadio Banorte. El conjunto azulcrema tiene como objetivo ser campeón de la Concacaf Champions Cup y para ello deberá vencer a los estadounidenses en suelo mexicano. Será correspondiente al juego de Vuelta de los Cuartos de Final y la victoria le dará el pasaje a Semifinales al equipo de André Jardine.

A falta de varias horas para el comienzo del encuentro, América confirmó la ausencia de Henry Martín. El delantero no entrenó a la par del grupo durante la jornada del lunes, por lo que el cuerpo técnico descartó completamente su participación en el duelo de hoy frente a Nashville por recomendación médica. De acuerdo a lo informado por el club, el goleador mexicano volvió a recaer en su lesión.

Henry Martín será baja contra Nashville|Crédito: Club América

¿Por qué Henry Martín estará fuera?

La información indica que Henry Martín estará dos meses más de baja tras conocerse que, a pesar de haber tenido una larga recuperación, no ha logrado que su físico esté al cien por cien. El delantero de 33 años volvió a tener una recaída, incrementando la incertidumbre sobre su regreso a las canchas. De esta manera, el mexicano será una de las bajas en Concachampions, además del brasileño Rodrigo Dourado.

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Cabe recordar que Henry se encuentra inactivo desde el pasado 20 de febrero tras sufrir molestias musculares. A lo largo de este período, el atacante se ha perdido siete partidos consecutivos en la Liga BBVA MX y no ha formado parte del equipo durante las eliminatorias contra Philadelphia Union y Nashville en la Concacaf Champions Cup.

Se esperaba que Martín regrese a la normalidad para el duelo contra Santos Laguna posterior a la fecha FIFA de abril, pero esta nueva recaída ha postergado, una vez más, su regreso al terreno de juego.

Henry Martín|Crédito: Club América

André Jardine se muestra preocupado con la situación de Henry Martín

En conferencia de prensa, el estratega brasileño comentó que el delantero está siendo evaluado diariamente: “Henry está ahora mismo haciendo un examen para ver cómo andan sus músculos, ver cómo está avanzando. Con él vamos día a día, todos queremos que esté en cuanto antes, pero va a ser un tema médico”.

“Ya se tardó bastante este regreso, pero queremos tenerlo cuando médicamente este en condiciones para jugar un partido, para poder hacer esfuerzo se tiene que ir avanzando en procesos médicos”, reveló el DT, dejando en claro que no lo utilizarán hasta que se encuentre en perfectas condiciones físicas.

