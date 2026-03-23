Nadie lo recordaba aunque jugó en Club América, pero hoy se volvió un crack en Europa

La metamorfosis de Juan Otero en el futbol español ha tomado por sorpresa a los aficionados del Club América y de la Liga BBVA MX. A tres años y medio de su salida de México, el atacante se ha transformado en la máxima figura del Sporting de Gijón, registrando una cifra envidiable de 10 goles y 10 asistencias en apenas 26 encuentros.

Este rendimiento de MVP en la Segunda División de España no solo ha revitalizado su carrera, sino que ya lo posiciona firmemente en el radar de importantes equipos de LaLiga, marcando un giro radical en su trayectoria profesional tras su etapa en Coapa. Este nivel de Otero fue inesperado, precisamente por los pobres números que había conseguido en el América.

Otero es la máxima figura del Sporting de Gijón|Crédito: Real Sporting

El paso de Juan Otero por América

A principios de 2022, las Águilas pagaron alrededor de 4 millones de euros por la ficha de Otero, quien llegaba desde Santos Laguna como figura. Sin embargo, el delantero colombiano no pudo adaptarse al estilo de juego de Santiago Solari y, seis meses más tarde, salió cedido al Sporting de Gijón.

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Jugó dos temporadas en España y, tras regresar a México, Otero fue fichado por el Sporting en condición de agente libre luego de haber finalizado su contrato con los azulcremas. Desde mediados de 2024, el extremo de 30 años forma parte de la plantilla oficial del conjunto español donde hoy es figura.

Durante su paso por el Nido de Coapa, Otero disputó apenas 11 partidos y marcó solo 1 gol. Fue considerado uno de los peores fichajes del América por la afición, pero logró reivindicarse en España hasta ser considerado uno de los mejores jugadores de la LaLiga Hypermotion en la actualidad.

Juan Otero decepcionó a la afición del América|Crédito: MexSport

Los números de Juan Otero en América

Partidos jugados: 11.

Goles: 1.

Asistencias: 0

Minutos disputados: 288.

Con contrato hasta junio de 2027, Otero aún tiene mucho por demostrar en Europa. Su valor de mercado ronda los 2 millones de euros, según Transfermarkt. Este monto será una referencia para los equipos que deseen contratarlo en el mercado de verano que abrirá próximamente en todo el mundo.

