El ex luchador de la WWE que acusó a John Cena de frenar su carrera en la lucha libre

Estas palabras emitidas por un campeón - en su momento - de la WWE causaron mucho eco en la comunicación deportiva, pues no es algún rumor filtrado por la prensa o que proviene de alguien externo del talento. Este luchador indicó que por culpa de John Cena su carrera se frenó, en un momento que fue clave para un tiempo después salir de la empresa.

Te puede interesar - ¿Cuándo será la última pelea de John Cena? Esta es la fecha.

¿Quién fue el luchador que acusó directamente a John Cena?

En un momento donde la nostalgia está completamente inclinada del lado de John Cena por su gira del adiós, escuchar que alguien se vaya contra él de manera tan directa es muy extraño. Pero así fue, pues Jack Swagger no se guardó nada e indicó que cuando él estaba en un momento muy alto de su naciente carrera, vio cómo el hoy actor de Hollywood se negó a perder ante él.

“Ah, sí, se negó rotundamente. Me dijeron que eso fue lo que pasó. Porque el plan original era vencerlo el lunes por la noche en Raw… Pero no soy el único al que le ha hecho eso, lo hizo a lo largo de su carrera”.

Además, indicó que conoce que esa fue una actitud que se repitió mucho más de lo que la gente cree y se ha dicho del hoy luchador de 48 años. Ante eso, se espera alguna reacción de Cena, aunque no se ha emitido ninguna por el momento.

¿Quién fue Jack Swagger, que hoy se ganó el odio de la fanaticada de John Cena?

Algunos comentarios de diversos personajes en las redes sociales se fueron en contra del ex luchador. Tras la historia dicha de aquella experiencia con John Cena, Jack sí alcanzó un campeonato mundial. Posteriormente lo perdió con Rey Mysterio y salvo una historia donde terminó perdiendo con Alberto del Río, nunca más le dieron peleas estelares.

Salió de la WWE en 2017, estuvo en AEW, practicó un poco de artes marciales mixtas y principios de mes anunció su retiro de la industria del entretenimiento luchístico.

Seguir leyendo - ¿A qué equipo de la Liga MX apoya John Cena?