Mientras Chicharito ni siquiera mencionó a Chivas, este es el ex Real Madrid que sí extraña Guadalajara

Javier ‘Chicharito’ Hernández dejó atrás su última etapa en Chivas y, desde su salida en diciembre de 2025, no ha vuelto a referirse al club que lo formó como futbolista. Sin embargo, una leyenda que supo brillar en el Real Madrid manifestó sus sentimientos sobre el cuadro rojiblanco y desató la emoción de los fanáticos del Guadalajara.

Se trata de Fernando Hierro, ex-defensor español que fue director deportivo de Chivas años atrás y que regresó a México en los últimos días. En conferencia de prensa, el ex-futbolista aseguró que extraña el día a día en el conjunto rojiblanco: "Es un sitio en el que estuve un año y medio y fui muy feliz". Estas palabras demuestran el amor que Hierro le tiene a Chivas, pese a estar lejos de la institución en la actualidad.

Fernando Hierro siente tener crédito por el presente de Chivas

Durante la misma conferencia, el director deportivo se mostró satisfecho con el trabajo realizado en el Verde Valle durante su estancia en Chivas, donde jóvenes promesas de las fuerzas básicas ya comienzan a consolidarse en el primer equipo. Destacó a jugadores como Armando González, Samir Inda y Hugo Camberos, con quienes trabajó de forma individual y personalizada.

“Cuando se está hay un proceso, todo mundo piensa diferente y esa es la riqueza del futbol, pero si hay una cosa que manejo es que toda esa generación, los Armando (González), (Samir) Inda, (Hugo) Camberos, son chicos con los que empezamos hace tres años a hacer trabajos individualizados”.

“Ver que van llegando poco a poco es muy gratificante. (Trabajamos) En el fortalecimiento, que soñasen, en que el jugador de Verde Valle está preparado y en eso si que hicimos un trabajo con las categorías inferiores”, confesó Hierro.

¿Por qué Fernando Hierro se encuentra en Guadalajara?

Hierro regresó a territorio azteca debido a que está incluido en la alineación del Real Madrid Leyendas, equipo que se enfrentará al Barcelona de la misma categoría este martes 3 de marzo en el Estadio Akron a las 21:00 horas (tiempo Centro de México). Dicho evento también tendrá la presencia de grandes ex-futbolistas como Iker Casillas, Luis Figo, Rafael Márquez y Carles Puyol.