Ex Tigres y Atlas es héroe en Argentina y debe regresar a la Liga BBVA MX: qué equipo puede recuperarlo

Jordy Caicedo tuvo un recorrido fugaz por la Liga BBVA MX. Su primera experiencia en el país la tuvo gracias a Tigres, equipo que apostó por él a mediados del año 2022. Sin embargo, solo pudo disputar 16 partidos oficiales, por lo que dejó el club sin pena ni gloria. Ya para la temporada 2023-2024, vistió los colores de Atlas con un mayor protagonismo, pero su mejor nivel lo encontró en Argentina.

El delantero ecuatoriano fichó por Huracán en enero de 2026, luego de que finalizara anticipadamente su préstamo en el Sporting de Gijón. El futbolista llegó cedido a la institución argentina, por lo que si el conjunto quemero no utiliza la opción de compra que tiene su contrato, deberá regresar a Atlas, equipo que sigue siendo dueño de su ficha.

El gran presente de Jordy Caicedo en Argentina

Caicedo parece haber encontrado su lugar en el mundo. Desde su arribo a tierras sudamericanas, el atacante registra 11 goles en 21 partidos de Liga Profesional, sus mejores números desde que pisó la Liga BBVA MX. No obstante, su actuación más destacada sucedió este pasado fin de semana en el clásico contra San Lorenzo.

Jordy Caicedo y su festejo en Argentina|Crédito: @CAHuracan / X

Jordy marcó los dos goles del triunfo por 2-0 ante San Lorenzo en el clásico disputado el 9 de agosto. Con ese doblete llegó a tres anotaciones en las primeras cuatro jornadas del Clausura y fue calificado con 8.3 por diferentes plataformas de datos gracias a su desempeño.

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Los detalles del contrato de Jordy Caicedo con Huracán

Huracán incorporó al delantero ecuatoriano en enero de 2026 mediante una cesión por un año y sin cargo. El acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre, por lo que Caicedo deberá regresar a Atlas en enero de 2027 si el conjunto argentino decide no adquirir su ficha.

El Globo cuenta con una opción de compra de 1,1 millones de dólares por el 80% de los derechos del atacante. De ejecutarse la cláusula, Atlas conservaría el 20% restante ante una posible venta futura.