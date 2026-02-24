OFICIAL: Ex Atlas y Tigres UANL lidera tabla de goleo en el Apertura 2026 de la Liga Argentina
Tiene 28 años y lleva 4 goles en 6 partidos jugados con su equipo en la Liga Profesional de futbol argentino (LPF)
Mientras en Argentina se habla de que Gabriel Milito podría reemplazar a Marcelo Gallardo en River Plate, ahora mismo hay un fuerte vínculo entre el futbol de México y el argentino, pues un futbolista con pasado en Atlas y en Tigres de la UANL ahora mismo lidera la tabla de goleo en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Futbol (LPF).
Así como muchos se preguntan cómo va la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 7 del Clausura 2026, en Argentina se está disputando el Apertura y el que más goles marcó en las 6 fechas jugadas es nada menos que Jordy Caicedo, el ecuatoriano que jugó en los Felinos y aún su pase pertenece al conjunto de Guadalajara.
Los 4 goles de Jordy Caicedo jugando en Argentina
El propio Caicedo contó que no había tenido unos últimos buenos años como futbolista profesional, puesto que no estaba encontrando su mejor nivel y se veía afectado por situaciones familiares y personales que no contó. Sin embargo, desde su arribo a Huracán, su rendimiento creció notablemente y ya lleva 4 goles en 6 partidos oficiales en el futbol argentino.
El delantero ecuatoriano de 28 años le marcó goles a Banfield en el empate 1-1, a Independiente Rivadavia en la derrota 1-2, a Atlético Tucumán (1-1) y también a San Lorenzo en la victoria 1-0, en el clásico de la Ciudad de Buenos Aires. Por todo esto Caicedo es de los jugadores mejor valorados por el entrenador y la directiva del “Globo”.
La tabla de goleo del Torneo Apertura 2026 del futbol argentino
- Jordy Caicedo (Huracán): 4
- David Romero (Tigre): 4
- Fabrizio Sartori (Ind. Rivadavia): 4
- Leandro Diaz (Atlético Tucumán): 4
- Alejo Osella (Ind. Rivadavia): 3
- Gabriel Avalos (Independiente): 3
Los números de Jordy Caicedo en Tigres de la UANL y Atlas
De acuerdo a BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, los números de Jordy Caicedo en Tigres y Atlas son los siguientes:
- Partidos jugados: 16 (T) y 28 (A)
- Encuentros como titular: 4 (T) y 20 (A)
- Goles convertidos: 1 (T) y 7 (A)
- Asistencias aportadas: 0 (T) y 1 (A)
- Tarjetas recibidas: 1 amarilla, 1 roja (T) y 4 amarillas, 1 roja (A).