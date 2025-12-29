ExAmérica anunció su retiro hace tiempo, pero volverá al futbol y muchos no lo pueden creer

El Club América se prepara para el Clausura 2026 y sueña con tener a Alexis Vega en alguna fecha . No obstante, otra de las noticias que sorprendió al pueblo azulcrema fue que un ex jugador de la institución de Coapa hoy sueña con regresar al futbol pero desde otro lugar. Se trata de un ex defensor que fue dos veces subcampeón con las Águilas.

Mientras que el América presta atención a qué jugadores podrían regresar en 2026 , el ex futbolista Rodrigo Iñigo sueña con regresar al futbol pero no como jugador, sino como entrenador. Es que el propio ex Querétaro y Puebla, entre otros, se ha referido a su formación como director técnico para el futuro. Está cada vez más cerca.

Rodrigo Iñigo en Club América|Mexsport

Resulta que Iñigo, quien supo jugar entre 2006 y 2009 en el América, ahora está realizando el curso para finalmente recibirse de entrenador con la Licencia UEFA Pro, la más importante en el mundo del futbol y que le habilita a dirigir en cualquier país del planeta. Es, sin duda, un gran logro para él. Hay que ver si en el futuro lo fichan desde Coapa o dónde dirigirá.

“Llegué con la familia en 2019 (a España), son ya casi siete años que tomé la decisión de venir, puntualmente para formarme como entrenador, hacer toda la formación completa que proporciona UEFA”, contó en diálogo con Águilas Monumental. Ahora mismo está cursando la Licencia UEFA Pro, otorgada a solamente 20 entrenadores por año.

El Club América fue la casa de este jugador entre 2006 y 2009|TV Azteca

“A mí me puntuó muy bien haber trabajado en la Liga MX, que es primera división, haber trabajado en selección nacional y también me puntúa el haber trabajado en la primera división de Portugal casi un año”, agregó el ahora entrenador de futbol, Rodrigo Iñigo. Se retiró en la temporada 2019-20.

Los números de Rodrigo Iñigo en el Club América

Según la información de BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, los números de Rodrigo Iñigo en el Club América fueron los siguientes: