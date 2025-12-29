Club América no se rinde con Alexis Vega y esta es la fecha en la que podría negociar un fichaje

Alexis Vega tuvo un 2025 con títulos y reconocimientos personales . Su rendimiento con Deportivo Toluca FC y la Selección Nacional de México fue muy destacable, a tal punto de ser considerado una pieza fundamental en su institución y su país. Sin embargo, el Club América no se rinde y tendría una fecha en particular en la que podría negociar su fichaje.

Mientras que Alexis Vega tuvo un año a la altura de Lamine Yamal y Lionel Messi , puesto que está en el 7º puesto del ránking mundial de máximos asistidores de 2025, las Águilas lo quieren. El fichaje del delantero de 28 años podría ser en el verano del año entrante, pensando en el Apertura 2026, por varias razones.

Alexis Vega en Toluca|Crédito: @LigaBBVAMX / X

Para el Clausura 2026 Alexis Vega seguirá en Toluca

Al margen de ser del gusto del América, está claro que Alexis Vega continuará en el equipo bicampeón de la Liga BBVA MX, sobre todo pensando en que pocos meses después se celebrará la Copa Mundial de la FIFA 2026 y necesita llegar con el nivel que viene teniendo. Por eso, todo indica que seguirá en el equipo dirigido por Antonio ‘el Turco’ Mohamed.

TE PUEDE INTERESAR:



El presunto fichaje para el América tendría fecha tentativa (por parte del club de Coapa) para después del Mundial 2026. Todo dependerá de cómo rinda el capitán de Toluca allí. Si es figura, seguramente vería con mejores ojos dar un salto a Europa; caso contrario, podría seguir en los Diablos Rojos o elegir otro equipo mexicano.

Alexis Vega ante el América|Crédito: Mexsport

El 2025 de Alexis Vega fue increíble

Alexis Vega tuvo un 2025 de ensueño, pues ganó la Nations League con México, obtuvo el Clausura 2025, el Apertura 2025, ganó la Copa Oro y hasta conquistó la Campeones Cup. Para cerrar con broche de oro, se colocó en la 7ª posición en el ránking de máximos asistidores a nivel mundial. ¿Lo podrá fichar América?

Las estadísticas de Alexis Vega en 2025 con Toluca

Según la información de BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, los números de Alexis Vega en 2025 fueron los siguientes: