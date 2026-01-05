ExBarcelona explota tras la pregunta por Lionel Messi y sorprendió con su respuesta

Lionel Messi se despidió del Barcelona en agosto de 2021, en medio de una serie de problemas financieros de la institución. Pese a que pasaron ya casi cuatro años y medio de aquel día, en Catalunya se sigue hablando permanentemente del argentino . Desafortunadamente, esto no sienta bien en todo el mundo y José Manuel Pinto es el mejor ejemplo.

Pinto fue portero del Barcelona de 2008 a 2014, y en ese período tuvo el privilegio de ver la increíble progresión de Messi en el Camp Nou . Según datos de Transfermarkt, disputaron juntos 64 partidos (principalmente de Copa del Rey, donde el guardameta solía ser titular) y ganaron 16 trofeos, entre los que destacan dos Champions League.

|Instagram @13pinto

¿Qué dijo Pinto al ser preguntado por Messi una vez más?

En diálogo con el periodista español Josep Pedrerol, Pinto se sinceró. "Me molesta que todo el tiempo me pregunten por él (Messi)", señaló el exguardameta y añadió: "Preferiría que me hagan preguntas sobre mí". Además, aclaró que mantiene una muy buena relación con el actual futbolista del Inter Miami.

"Mucha gente se me acerca para preguntarme exclusivamente por Messi, pero yo no tengo por qué contarles nada", remarcó Pinto. "Él es un amigo. Conmigo hablaba bastante y se sentía cómodo. Yo me solía juntar con los argentinos porque me gusta tomar mate", recordó.

El llamativo presente de Pinto, lejos del futbol

Desde que se retiró de la actividad deportiva en 2014, Pinto dio un giro de 180° en su vida al cambiar la pelota por la música. El exportero decidió enfocarse en su gran pasión y convertirse en artista y productor. A día de hoy, es reconocido por canciones como Gayetano, Tukapum y La Habana.

Bajo el seudónimo de Pinto Wahin, el antiguo arquero del Barcelona logró hacerse un nombre en la industria musical, al punto tal de que en 2016 fue distinguido ni más ni menos que con un Grammy Latino, gracias a su labor como ingeniero de sonido y productor en el álbum Ámame como soy de Niña Pastori.