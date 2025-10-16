Lionel Messi lanza post recordando su debut hace 21 años con el Barcelona

El jugador argentino Lionel Messi debutó un día como hoy 16 de octubre del 2004 con el Barcelona, día que marco un hecho histórico y el inicio de un legado enorme que lo colocan en la cima del futbol y señalado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos.

Con virtudes especiales que llamaron la atención de los formadores del Barcelona, y lo llevaron en las inferiores del equipo blaugrana, hasta hacerlo debutar a los 17 años en un juego en el Estadio Lluís Companys contra el RCD Espanyol, cuando al minuto 82 y con el marcador 1-0 salió Deco, dándole un pequeño abrazo a quien a la postre sería un moustro de futbol.

Aquella época del Barcelona pasando por una trancisión que dejó muchas satisfacciones y campeonatos, también dejó a Messi debutando, convirtiéndose con los días en titular y en una figura del cuadro blaugrana.

“La historia se ha escrito sola. Leo Messi es considerado el mejor jugador de todos los tiempos y, obviamente, el mejor futbolista que ha vestido la camiseta azulgrana del Barça. Sus números, tanto individuales como colectivos, lo confirman de forma rotunda” se lee en una nota publicada en el sitio oficial del Barcelona que recalca sin dudas que Messi es el mejor de todos los tiempos en el futbol y también que ha vestido su camiseta.

El mensaje de Messi recordando la noche de su debut

“21 años ya….. Increíble”, fue el mensaje de Leo Messi en su cuenta OFICIAL de Instagram junto a una foto y un video, de ese momento cuando entró al terreno de juego con el Barcelona por Deco.

En aquel tiempo, con el rostro aún de adolescente, piernas fuertes, cabello largo y zapatos de la marca rival a la cual lo viste actualmente Messi dio el banderazo a esa gran carrera de la cual no habrá.