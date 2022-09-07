Exclusiva con Gaby López sobre su victoria en el Dana Open

El pasado domingo 4 de septiembre, Gaby López se convirtió en campeona del Dana Open de la LPGA con una increíble remontada que culminó con tres birdies consecutivos en los últimos hoyos. La mexicana registró una increíble tarjeta de 63 golpes (-8), sin bogeys, para terminar con un acumulado de 266 golpes en el Highland Meadows Golf Club de Sylvania, Ohio.

La capitalina superó por un solo golpe a la estadounidense Megan Khang, que concluyó su participación con 64 golpes (-7) y un acumulado final de 267.

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Después de conseguir su tercer título de la LPGA, Gaby López platicó en exclusiva con Azteca Golf y Azteca Deportes sobre este importante triunfo.

“Fue una ronda espectacular y lo mejor de todo es que dentro de mi burbuja que éramos mi caddie y yo, realmente se sentía como una ronda de viernes y creo que me quedo con eso. Pude jugar tranquila, relajada, muy libre y eso es lo que justamente buscaba en domingo. Estar lo mejor emocional y físicamente para la última ronda”.