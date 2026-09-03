Exhiben la crisis de la cantera de Pumas por esta razón insólita

En los meses recientes muchos espacios mediáticos han exhibido la falta de jugadores surgidos de cantera. Ya se vio en selecciones nacionales, se tienen datos de que en el primer equipo tampoco son tantos y ahora se exhibe que nivel europeo los Pumas no tienen un solo canterano jugando en el balompié de dicho continente.

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¿Quién fue el último canterano que Pumas mandó al futbol de Europa?

Mientras las aficiones del resto de los 4 grandes pueden presumir de sus canteranos jugando en Europa, los Pumas se han quedado muy lejanos en ser productores de talento nacional. Aunque jugadores como Johan Vásquez o el propio César Huerta encontraron su gran nivel en dicha institución, se forjaron como futbolistas en otras escuelas de México como Cimarrones o el propio Guadalajara.

Incluso, hablando del caso de Jorge Ruvalcaba, algunos ponen sus puntualizaciones… pues el lateral por derecha llegó al Club Universidad a los 20 años. Su formación deportiva previa la hizo en academias de los Estados Unidos. En ese sentido, el ex forjado en fuerzas básicas dejó la institución sin muchas dudas a principios de 2026 para jugar en la MLS.

Aunque muchos tienen totalmente identificados a Héctor Moreno o el propio Pablo Barrera como los últimos en salir de Pumas a Europa como canteranos, el último caso de canterano que salió fue Eduardo Herrera. Gracias a que Pedro Caixinha llegó al banquillo del Rangers en Escocia, se llevó a ciertos conocidos de México, incluido el ariete. Esto ocurrió en 2017, entendiendo así que son casi 10 años después de la última exportación de la cantera.

¿Erik Lira hubiera sido exportación de Pumas?

Siguiendo lo estricto de ser formado en cantera, sí. Erik Lira hubiera sido elemento forjado en CU que salió con rumbo a Europa. Incluso se sabe que el equipo auriazul tiene un porcentaje de alguna futura venta del hoy mediocampista de Cruz Azul. Pero sí fue formado en las fuerzas básicas de Pumas y por lo tanto hubiera sido quien rompiera la larga racha. Ahora, se está a la espera de su fichaje en invierno o el de otro talento puma que sorprenda y salga desde el equipo del Pedregal.