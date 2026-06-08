La afición de Chivas apoyó a otro equipo que hoy enfrentará a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Mientras muchos se preguntan qué equipos juegan en México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, lo concreto es que en las últimas horas se vivió una situación por completo ajeno a lo común. Pues se pudo ver a la afición de Chivas de Guadalajara apoyando a otro equipo de cara a la justa mundialista. Además, se trata de un próximo rival de México.

La Selección Mexicana y otros equipos jugarán en el Estadio Guadalajara algunos partidos de la fase de grupos de la justa internacional. En ese marco, los jugadores de la República de Corea se entrenaron en las instalaciones del Club Deportivo Guadalajara para llegar al encuentro contra Chequia el próximo 11 de junio. Y los aficionados de las Chivas los apoyaron.

aficion de chivas

Así fue el apoyo que le brindó el público de Chivas de Guadalajara a Corea del Sur

Tal como trascendió en los videos publicados por los aficionados del “Rebaño Sagrado”, en Verde Valle se produjo un momento muy divertido con los fanáticos y los 26 jugadores convocados por Corea del Sur para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Pues todos los presentes en las gradas comenzaron a cantar a favor del conjunto asiático.

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“Hoy coreano ya eres mexicano”, sonaba desde las bocas de los aficionados presentes en las gradas del predio de Verde Valle. Todo eso se dio nada menos que en la previa a los primeros partidos del conjunto asiático en la justa mundialista.

El surcoreano es el tercer jugador con mayor valor en el mercado.|@hm_son7

Lo curioso es que este país se enfrenta a México en la segunda jornada de la fase de grupos del Grupo A del Mundial 2026. Así, Guadalajara y los aficionados de Chivas demostraron su hospitalidad a los coreanos antes de la fiesta máxima.

¿Qué partidos tiene Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Jueves, 11 de junio 2026 – Partido 1 – Corea del Sur vs. República Checa – Estadio Guadalajara — Grupo A

Jueves, 18 de junio 2026 – Partido 2 – México vs. Corea del Sur – Estadio Guadalajara — Grupo A

Miércoles, 24 de junio 2026 – Partido 3 – Sudáfrica vs. Corea del Sur – Estadio Monterrey — Grupo A

🇰🇷🤝🇲🇽 “Coreano ya eres mexicano”, le gritan a la figura de Corea del Sur, Son Heung-Min @muralcom pic.twitter.com/rF0QkptNET — Citlalli Medina (@CMedinaCANCHA) June 6, 2026