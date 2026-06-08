El mensaje inesperado del DT de Sudáfrica sobre México antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El director técnico de la Selección Nacional de Sudáfrica, Hugo Broos, ofreció una conferencia de prensa en las instalaciones del campamento de entrenamiento del conjunto africano y palpitó lo que será el debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante México. El estratega belga mostró mucho respeto y llenó de elogios a los dirigidos por Javier Aguirre.

Hugo Broos admitió que la Selección Mexicana es un equipo muy completo y será difícil vencerlos en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @bafanabafanaofficial

Broos aseguró que México juega con claras intenciones de ganar esta edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y destacó el funcionamiento colectivo que ha mostrado el combinado nacional de cara al gran certamen. "No me sé el nombre de los 11 jugadores. No te puedo decir quién es el más peligroso, porque todos son peligrosos. México es un equipo completo con mucho movimiento y solidaridad. Te das cuenta que ellos quieren ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por cómo juegan", expresó.

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El estratega del conjunto africano se refirió a la versión que ha mostrado su equipo durante estos últimos amistosos y dejó en claro que para competir ante la Selección Mexicana tienen mucho por mejorar aún. "Tenemos que estar al máximo nivel si queremos tener un buen resultado. Mis jugadores nunca han estado en esta situación", indicó.

Por último, Hugo Broos recordó su paso por México durante el Mundial del 86' que disputó representando a su país natal, Bélgica también vs el combinado nacional y en un partido inagural "Para mí es algo muy especial que jamás olvidaré: jugar contra México en 1986. Regreso a México y es increíble que vuelva a pasar" finalizó.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

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