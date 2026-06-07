Kansas City recibe a cuatro selecciones mundialistas: inicia la cobertura especial rumbo a La Copa Mundial de la FIFA 2026™

Nuestro equipo ya está listo para partir rumbo a Kansas City, una de las sedes más importantes de La Copa Mundial de la FIFA 2026™. Desde esta ciudad seguiremos de cerca toda la actualidad de las selecciones de Argentina, Inglaterra, Países Bajos y Argelia, que tendrán su base de operaciones en territorio estadounidense. Te llevaremos el día a día, entrenamientos, conferencias, noticias de última hora y todo lo que ocurra alrededor de estos equipos durante el torneo más importante del fútbol mundial.