River Plate quiere robarle un crack a un equipo de la Liga BBVA MX: vale 4.5 millones

River Plate se quiere sumar a la lista de equipos argentinos que se han “robado” a futbolistas o entrenadores de la Liga BBVA MX, ya que está interesado en uno que jugó con el Club América, que recibiría en próximos días una buena noticia de cara a la Liguilla. Si Millonarios lo quiere fichar, deberá pagar 4.5 millones de dólares (77.8 millones de pesos).

Sebastián Srur mencionó en Radio Splendid que Federico Viñas le interesa al cuadro argentino e incluso los altos mandos ya se contactaron con él. Sin embargo, el uruguayo tiene contrato vigente con el Club León hasta diciembre de 2027, aunque de momento está a préstamo en el Real Oviedo en España, donde ahora triunfa después de fracasar con las Águilas.

Federico Viñas es el jugador que quiere River. Actualmente pertenece a León, aunuqe está prestado al Real Oviedo.|@federicovinas98

“El club acelera por Federico Viñas, que ya tuvo un contacto con el Real Oviedo. Si el equipo desciende, el Millonario podría meterse de lleno en la negociación”, reveló el periodista.

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El buen paso de Federico Viñas que llamó la atención de River Plate

Viñas arribó por primera vez al futbol mexicano en 2019 con el América, equipo en el que permaneció durante 4 años, tiempo en el que marcó 24 goles en 122 partidos disputados. Sin embargo, nunca pudo trascender con el club.

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El futbolista de 27 años se marchó de las Águilas en 2023, antes de que conquistara un tricampeonato. Club León fue el equipo que desembolsó 3.5 millones de euros para ficharlo y solo permaneció un año, ya que se marchó a préstamo al Real Oviedo.

En la presente temporada, el uruguayo la rompe, pues es el goleador de su equipo, que pelea por no descender a la Segunda División. En 28 partidos, Federico suma 9 goles y una asistencia, números que llamaron la atención de River Plate.