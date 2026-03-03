¿Mucha o poca? Esta es la experiencia que tiene como DT Nicolás Sánchez, nuevo entrenador de Rayados de Monterrey

La etapa de Domènec Torrent al frente de Rayados llegó a su fin tras la dura caída ante Cruz Azul en la Jornada 8, resultado que terminó por acelerar la decisión de la directiva. Con el proyecto anterior cerrado, Monterrey optó por una solución interna y conocida: el regreso de Nicolás Sánchez, ahora como director técnico.

El anuncio se hizo oficial este martes y no pasó desapercibido. Sánchez es uno de los referentes del ciclo más exitoso de La Pandilla en los últimos tiempos. Su designación abre el debate en Rayados –que podría sufrir la salida de Sergio Canales–. Pues Nico tiene nula experiencia en un equipo de Primera División.

Nicolás Sánchez: De referente en la cancha a director técnico de Rayados de Monterrey

En enero de 2017, Nicolás Sánchez arribó a Monterrey para reforzar la defensa central y rápidamente se adueñó del puesto. Más allá de su solidez defensiva, sorprendió por su gran cantidad de goles, convirtiéndose en un zaguero con números impresionantes para su posición.

Tras colgar los botines luego de un breve paso por Godoy Cruz, el exdefensor inició su camino como entrenador. Su primera experiencia fue al frente de Raya2 en la Liga de Expansión MX, donde comenzó a ser DT, antes de integrarse al primer equipo como auxiliar técnico institucional. Ahora tendrá su primera etapa en la Liga BBVA MX.

La apuesta de la directiva: identidad y conocimiento interno

El proyecto fue presentado por José Antonio Noriega, presidente deportivo, junto al director deportivo Héctor Lara, según el propio comunicado del club regiomontano. El mensaje fue claro: la elección de Sánchez responde a una búsqueda de identidad.

“Nico es alguien que conoce perfectamente a nuestro plantel, las exigencias del Club y que tiene la personalidad, la capacidad y la experiencia para llevarnos hacia donde queremos”, afirmó Noriega al presentar al nuevo entrenador.

En ese mismo sentido, el cuerpo técnico de Rayados de Monterrey estará conformado por Walter Erviti, Severo Meza, Esteban Landázabal e Isaac Moreno como auxiliares, además de Vicente Espadas en la preparación física.

La directiva analizará y evaluará si Nicolás Sánchez se queda o se va de Rayados

En principio, Nicolás Sánchez estará al mando del equipo en los próximos compromisos frente a Querétaro y Tigres UANL, el Clásico Regio. La continuidad del proyecto dependerá del rendimiento y de las sensaciones que deje el equipo en esos encuentros.

Los números de Nicolás Sánchez en Rayados

Entre 2017 y 2021, Sánchez disputó 179 partidos oficiales y marcó 42 goles, convirtiéndose en el defensa más goleador en la historia de Rayados. Además, cuenta con 5 títulos (una Liga MX, dos Copa MX y dos Concachampions). Si bien casi no tiene experiencia como entrenador, Nico buscará volver a llevar al CF Monterrey a lo más alto.

