¡De exportación! Los 4 mexicanos que emigraron al futbol de China en este 2026

Benjamín Mora anunció en sus redes sociales que es el nuevo técnico del Wuhan Three Town, luego de no entrar en planes de los Gallos del Querétaro . “Malayo” no llegará solo al futbol de China, pues le acompañarán 3 personas para conformar su cuerpo técnico, por lo que en total serán 4 mexicanos los que trabajarán en el país asiático en este 2026.

Mora incorporó a su cuerpo técnico a Rodrigo Íñigo, que fue defensa central de América, Tecos y Querétaro. Tras colgar los botines, se fue a Europa a prepararse para iniciar su carrera como entrenador. Cuenta con una especialización en pelota parada y formó parte del equipo de trabajo de Jaime Lozano en la Selección Mexicana , informó el periodista David Medrano Félix.

Benjamín Mora y su cuerpo técnico son los mexicanos que emigraron a China en este 2026|@misterbenjaminmora

Leonardo Medina es otro de los elegidos, pues lleva mucho tiempo trabajando por Benjamín y el último de los hombres es Salvador Ureña preparador físico que trabajó en Chivas y pasó por todas sus categorías. Ahora, su objetivo es ayudar a Mora a que los jugadores del conjunto chino estén en las mejores condiciones.

La trayectoria de Benjamín Mora hasta llegar al futbol de China

Benjamín Mora es un entrenador de 46 años que inició su carrera como asistente técnico en Cafetaleros, según la plataforma Transfermarkt. “Malayo” emigró al futbol asiático para tener su primera oportunidad como primero abordo en Johor, donde hizo historia al conquistar 11 títulos oficiales.

Ante tal trabajo, Mora se dio a conocer en el futbol mexicano y no tardó mucho tiempo para recibir una oportunidad, pues en octubre de 2022 fue presentado como nuevo entrenador del Atlas, conjunto en el que estuvo solo un año. Posteriormente, emigró al futbol canadiense con el York United.

“Malayo” regresó al futbol mexicano a principios de 2025 para dirigir al Querétaro, pero la directiva no le renovó el contrato al término del año. Ahora, asumió un nuevo reto en Asia, donde buscará replicar lo que hizo con el Johor en Malasia.