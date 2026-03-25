Lo ignoraron en Argentina, no apostaron por él en su primer equipo en México y hoy brilla en el Clausura 2026

El mercado invernal de la Liga BBVA MX fue un verdadero alivio para Ezequiel Bullaude. El mediocampista argentino de 25 años llegó al futbol mexicano en septiembre del año pasado tras ser fichado por Xolos de Tijuana, equipo que aún es dueño de su ficha. Su paso por el conjunto fronterizo no fue el mejor, ya que nunca fue contemplado como titular por el entrenador Sebastián Abreu. Sin embargo, ahora parece haber encontrado su lugar en Santos Laguna.

Ante la falta de oportunidades, Bullaude fue cedido a préstamo a Santos para afrontar este Clausura 2026 y su nivel creció exponencialmente. El argentino suma 11 partidos jugados para los Guerreros y acumula 6 participaciones directas de gol, unos números que superan con creces lo realizado con Tijuana el semestre anterior.

Bullaude es la gran figura de Santos Laguna en el Clausura 2026|Santos Laguna

Bullaude logró anotar 5 goles, siendo Puebla, Xolos, Cruz Azul, León y Juárez sus víctimas en lo que va del Clausura 2026. Además, sumó una asistencia frente a Toluca en la Jornada 2. Sin lugar a dudas, el mediocampista vive uno de sus mejores momentos como jugador profesional tras no haber tenido oportunidades en Tijuana. No obstante, en La Frontera no fue el único lugar donde fue ignorado.

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Bullaude no fue tenido en cuenta en Boca Juniors

Boca Juniors había contratado a Bullaude a mediados de 2023 desde el Feyenoord de Países Bajos. El jugador ya había demostrado condiciones en el futbol argentino jugando para Godoy Cruz, por lo que había buenas referencias sobre él. No obstante, jugó apenas 20 partidos en el conjunto argentino durante el año que estuvo allí. Con pocas luces, Bullaude regresó al futbol europeo en 2024.

Bullaude encontró su lugar en Santos Laguna|Santos Laguna

Los números de Bullaude en Boca, Tijuana y Santos

Boca Juniors

Partidos jugados: 20.

Goles: 1.

Asistencias: 1.

Minutos disputados: 794.

Tijuana

Partidos jugados: 9.

Goles: 2.

Asistencias: 0

Minutos disputados: 100.

Santos Laguna

Partidos jugados: 11.

Goles: 5.

Asistencias: 1.

Minutos disputados: 773.

Cabe resaltar que Bullaude se encuentra cedido a préstamo en Santos Laguna hasta diciembre de 2026. Su contrato cuenta con una opción de compra que puede ser ejecutada por el conjunto lagunero cuando finalice el Apertura 2026, sin embargo, el monto de la misma no fue revelada. De lo contrario, deberá regresar a Tijuana para afrontar el año 2027.

