Hace 2 años no costaba ni 100,000 y hoy es el héroe de un equipo de la Liga BBVA MX

Mientras que en un equipo de la Liga BBVA MX se habla del “Haaland mexicano”, hay otro equipo de México que parece haber encontrado a su héroe ofensivo en este Clausura 2026. Y el descubrimiento es aún mejor debido a que este jugador hace 2 años no costaba ni siquiera 100,000 euros; hoy esa cotización subió y es un jugadorazo.

Así como un equipo cuenta con el futbolista que más presiona en la Liga MX y llegó desde Argentina, los Xolos de Tijuana descubrieron a su nuevo héroe en este Clausura 2026 tras su arribo desde Uruguay. Pues el hijo del entrenador Sebastián “El Loco” (Diego Abreu) es la llave del gol del club fronterizo en este torneo.

|Instagram Xavier Biscayzacú - Diego Abreu / @xavibiscayzacu - diegoabreux

Diego Abreu es la llave del gol de los Xolos de Tijuana

Según los sitios especializados en estadísticas, Diego Abreu ha participado directamente en 3 goles de “La Jauría”, con un gol ante Atlas y un tanto y una asistencia frente a León, en su único duelo disputado como titular en el equipo de su padre. Seguramente “El Loco” Abreu esté muy contento con el nivel de su hijo.

TE PUEDE INTERESAR:



Así creció el valor de mercado de Diego Abreu en la Liga BBVA MX

El sitio Transfermarkt, especializado en finanzas en el mundo del futbol, informó que el valor de mercado de Diego Abreu en junio de 2024, cuando aún pertenecía al Toluca, era de apenas 50,000 euros. Con el pasar de los meses subió a € 100,000.

@golazo.deportes El GOL de DIEGO ABREU contra ATLAS, hijo de SEBASTIÁN “EL LOCO” ABREU #Xolos #LigaMX ♬ sonido original - Golazo Sports

Tras pasar de Defensor Sporting de Uruguay al Club Tijuana en enero de este 2026, el precio de Abreu “Jr.” ha crecido mucho, llegando a 500 mil euros.

Los números de Diego Abreu con los Xolos de Tijuana

De acuerdo a los datos brindados por BeSoccer, sitio que se especializa en el análisis y las estadísticas de los jugadores de futbol, estos son los números de Diego Abreu en los Xolos de Tijuana: