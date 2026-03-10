F1: ¿Cuándo y a qué hora es la siguiente carrera de Checo Pérez con Cadillac en el GP de China?

Sergio Checo Pérez tendrá una nueva oportunidad con su Cadillac en el Gran Premio de China 2026. El piloto mexicano vivió sensaciones agridulces en la carrera de Australia al terminar como penúltimo lugar, pero no ser uno de los pilotos que abandonó prematuramente el circuito. Ahora, ya con un antecedente en la pista con su monoplaza, el tapatío tratará de mejorar su décimo sexta posición conseguida y darle un poco más de confianza a su equipo en este inicio de año.

El Circuito Internacional de Shangaí será sede del segundo Gran Premio del año en el que los Mercedes salen com amplios favoritos tras lo mostrado en la primera carrera. George Russell se vio muy fuerte en Albert Park, seguido de Kimi Antoneli y del monegasco Charles Leclerc completando las primeras tres posiciones. Lamentablemente para su causa, el cooequipero de Pérez; Valtteri Bottas no pudo completar la carrera, al igual que Hulkenberg, Piastri, Hadjar y Fernando Alonso.

¿Cuándo y a qué hora es el GP de China?

Domingo 15 de marzo en punto de la 1:00 am (hora de la Ciudad de México)

Cabe recordar que, Pérez tendrá que lucir en las prácticas y tener una mejor clasificación si quiere estar entre los primeros 10 lugares de la largada y tener esperanzas de puntos en Shangaí. De hecho, un punto para Cadillac sería algo totalmente histórico para una escudería debutante a la que han 'ninguneado' desde que hizo su aparición oficial en la máxima categoría de automovilismo.