FALSO: esto que se sabe del portero de Cabo Verde no es como lo cuentan

La carrera de un futbolista puede tener un cambio brusco en apenas 90 minutos, especialmente si esa hora y media se produce en un evento de gran magnitud. Por citar un ejemplo, Vozinha -portero de Cabo Verde- es un profesional experimentado de 40 años, pero el pico máximo de exposición llegó en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por brillar ante España. Justamente esta performance lo volvió viral, aunque con una serie de informaciones que no coinciden con su ficha técnica.

Contrario a los rumores que circulan en internet, que lo sitúan ejerciendo oficios ajenos al deporte como electricista o conductor de autobús, la realidad es muy distinta. La Federación de Fútbol Caboverdiana ha sido contundente al aclarar que Josimar José Évora Dias, conocido popularmente como "Vozinha", es un futbolista profesional con una trayectoria consolidada de más de dos décadas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:



Directivos del Mindelense, club donde inició su camino, confirmaron que Vozinha desarrolla su actividad exclusivamente en el futbol profesional desde 2015. Su carrera incluye pasos por clubes competitivos como el Trencin de Eslovaquia, el AEL Limassol de Chipre y, más recientemente, el Chaves de la segunda división portuguesa. Además, su compromiso con la selección nacional data de 2012, habiendo disputado cuatro ediciones de la Copa Africana de Naciones antes de cumplir el sueño de su debut absoluto en una Copa Mundial de la FIFA™ a los 40 años.

La confusión sobre LinkedIn

Otro de los mitos que rodea al combinado caboverdiano es la historia de un jugador contactado por la federación a través de LinkedIn. Si bien el relato es verídico, no tiene a Vozinha como protagonista. El futbolista en cuestión es el defensa Roberto Lopes, nacido en Irlanda y de raíces caboverdianas, quien juega en la liga irlandesa y fue localizado por la federación mediante esa red profesional en 2019.

Vozinha, por el contrario, es un producto genuino del fútbol local de Mindelo, que ha construido su carrera paso a paso en el ecosistema profesional europeo.

Lo que sí es innegable es el impacto de su actuación frente a España: con siete paradas clave, Vozinha garantizó la portería a cero y se convirtió en una sensación inmediata. Su popularidad ha crecido de manera exponencial; mientras que antes del encuentro contaba con cerca de 50,000 seguidores en redes sociales, tras su exhibición bajo los tres palos, la cifra ha superado los 11 millones de seguidores.