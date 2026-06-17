Lamine Yamal y Erling Haaland confesaron que su ídolo es este crack que jugó en la Liga BBVA MX

Los ídolos del pasado se convierten en la inspiración de las estrellas de la actualidad. Esa tendencia se sostiene en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, certamen en el que Lamine Yamal y Erling Haaland llegan con grandes aspiraciones individuales y colectivas. Justamente el español y el noruego coincidieron en destacar a James Rodríguez, mediocampista ofensivo que jugó en la Liga MX defendiendo a León.

Mientras la Selección de Colombia se alista para su debut, el recuerdo de aquel Brasil 2014, donde el mediocampista se consagró como el máximo goleador, ha resurgido con fuerza. Lo que pocos recordaban es que el paso de James por el fútbol mexicano, vistiendo la camiseta del León en la Liga MX, también forma parte de la trayectoria de un jugador que dejó huella a nivel mundial.

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Brasil 2014, en el recuerdo

Con apenas 18 años, la joya española disputa su primer Mundial. Sin embargo, aún recuerda ediciones pasadas como la de Brasil 2014. Al menos eso fue lo que destacó en declaraciones a los canales oficiales de FIFA TV: "El primer recuerdo que tengo es en 2014, hay muchos momentos como el golazo de James a Uruguay...", rememoró. Con solo 7 años, la icónica volea del colombiano en el Estadio Maracaná se grabó de forma indeleble en su memoria.

James Rodríguez, en su época en León

Por su parte, Haaland, la imparable estrella noruega, también se rindió ante la clase del cafetero. En palabras compartidas por ESPN, el atacante del Manchester City reconoció la magnitud de lo que James logró en aquel torneo. "Recuerdo en 2014 cuando James fue increíble", expresó el Vikingo de manera contundente.

Doce años después de brillar en tierras brasileñas y tras su paso por la Liga MX, el nombre de James sigue resonando con fuerza en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá. Para figuras como Yamal y Haaland, que crecieron viendo sus proezas, el zurdo colombiano no es solo un rival en el campo, sino una pieza fundamental del olimpo futbolístico moderno.

