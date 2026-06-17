¿Qué le pasó a Lionel Messi? El capitán de Argentina explicó la razón de su llanto y no fue por algo deportivo
Al “10" se lo vio visiblemente emocionado y se encargó de explicar que no se trató de un tema relacionado al futbol
La imagen de Lionel Messi llorando recorrió el planeta. Y si bien en un primer momento se lo relacionó con la emoción por su producción antológica, el capitán de la Selección Argentina se encargó de aclarar que el motivo no tuvo nada que ver con el futbol. "La verdad fue algo totalmente ajeno a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados", se sinceró el capitán, quien marcó los tres goles con los que la Albiceleste aplastó (3-0) a Argelia en el debut del Grupo J.
El un pasaje del encuentro, el "10" se tapó su rostro con la playera y caminó durante varios segundos mirando al césped. Por eso, poco después dejó de lado el análisis táctico para abrir su corazón. Ahí llegó el momento de agradecerle a cada uno de los integrantes de su seleccionado por el apoyo que recibió en las últimas horas. "Estoy agradecido a toda la delegación, a mis compañeros. Estuvieron siempre, como siempre, al lado mío. Me dieron muchas fuerzas para que esté bien y nada más".
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Análisis de un debut soñado
Más allá de lo personal, Messi analizó un estreno mundialista que, como es costumbre en estas citas, presentó desafíos físicos y tácticos importantes. "Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Tuvimos la suerte de ponernos en ventaja y manejar el partido, quizás no como lo hicimos siempre a través de la posesión, pero estuvimos bien parados cuando no teníamos la pelota", explicó.
El capitán fue crítico sobre la dificultad que presenta esta edición del torneo: "Se está viendo en este Mundial que nadie regala nada. Físicamente hay muchas selecciones fuertes, juegan bien, nos estudian. Es muy parejo todo".
LAS LÁGRIMAS DE LIONEL MESSI.— Sudanalytics (@sudanalytics_) June 17, 2026
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La pasión como motor a sus 39 años
Al ser consultado sobre su hambre de gloria y el récord de máximo goleador histórico en la Copa Mundial de la FIFA™, Messi le restó importancia a los números personales. Para él, la clave está en el disfrute y la competitividad que aún siente a diario, comparándose incluso con otra leyenda del deporte mundial.
"A mí me gusta jugar al futbol. Es mi pasión desde chiquito. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho; somos muy parecidos en ese sentido de que quiero dar el máximo y me quiero sentir bien. Disfruto de esa manera. Mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos".
Con la mentalidad de un competidor nato y el respaldo incondicional de un grupo que lo respalda en los momentos difíciles, Leo ha dado el primer paso hacia su gran objetivo en este 2026. La emoción del debut parece haber dejado atrás los días grises, permitiendo que el capitán vuelva a enfocarse en lo que mejor sabe hacer: enamorar a la afición cuando tiene el balón en sus pies.