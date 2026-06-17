Resultados de los juegos de HOY martes 16 de junio en el Mundial 2026

Se fue un día más en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El sexto día de competencia es historia, mismo que ha traído grandes emociones y los debuts de equipos como Francia, Noruega y Argentina con grandes figuras.

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En primera instancia, la actividad la iniciaron Francia y Senegal en la cancha del Estadio Nueva York, Nueva Jersey. Con doblete de Kylian Mbappé y un tanto más de Bradley Barcola, 'Les Bleus' sacaron los tres puntos luego de ganar 3-1 en un encuentro en el que el delantero del Real Madrid hizo historia al convertirse en el máximo anotador de la Selección de Francia.

Posteriormente, las emociones se trasladaron al Estadio de Boston, donde Irak y Noruega se enfrentaron en un duelo en el que 'Los Vikingos Rojos' se impusieron por 4-1 con doblete de Erling Haaland, otro gol de Leo Skiri Østigård y un tanto en propia puerta de Aymen Hussein.

Entre los juegos del martes 16 de junio, el encuentro de Argentina vs Argelia ha pasado a la historias de las Copas Mundiales. Y es que con hat-trick de Lionel Messi, 'La Albiceleste' obtuvo sus primeras tres unidades en Kansas City en un compromiso en el que el astro argentino ha igualado a Miroslav Klose como el máximo anotador en la historias de las Copas del Mundo.

Finalmente, las acciones se cerraron en el Estadio Bahía de San Francisco, donde Austria ganó por 2-1 ante Jordania. Con anotaciones de Romano Schmid y un autogol de Yazan Al-Arab y otro tanto de Marko Arnautović, el cuadro de Europa se impuso en un duelo en el que Ali Olwan hizo el primer gol de Jordania en la historia de las Copas Mundiales.

Partidos del 17 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Portugal vs RD Congo - 11:00 Hrs.

Inglaterra vs Croacia - 14:00 Hrs.

Ghana vs Panamá - 17:00 Hrs.

Uzbekistán vs Colombia - 20:00 Hrs.

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