Larcamón informa sobre la gravedad de la lesión de Nico Ibáñez ¿Preocupación en La Máquina?

Luego del empate 1-1 entre América y Cruz Azul en una nueva edición del Clásico Joven que tuvo como referencia ser el primer encuentro de la Liga BBVA MX en el nuevo remodelado Estadio Banorte. La atención de la prensa y la afición de Cruz Azul no se centró únicamente en el resultado del partido, sino en la salud de su referente ofensivo, Nicolás Ibáñez. El delantero tuvo que abandonar el terreno de juego con evidentes gestos de dolor, encendiendo las alarmas por una posible lesión de gravedad.

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Sin embargo, en la conferencia de prensa posterior al partido, el estratega celeste Nicolás Larcamón salió al paso de las especulaciones para brindar un primer reporte médico que trae un respiro a la institución de La Máquina.

¿Cuál es el diagnóstico preliminar sobre la lesión de Nicolás Ibáñez?

Ante la preocupación de que se tratara de una ruptura del tendón de Aquiles, como lo que sufrió el portero del América Luis Ángel Malagón, o un problema de ligamentos, lesiones que suelen alejar a los futbolistas de las canchas por varios meses, Larcamón fue tajante al descartar, de primera instancia, ese escenario catastrófico.

A falta de los estudios oficiales que realizaremos en las próximas horas, la sensación médica inicial es de tranquilidad. No es una lesión de tendón de Aquiles ni de ligamentos, como se llegó a percibir por la forma en que cayó, afirmó el técnico argentino.

¿Qué tiene realmente Nicolás Ibáñez?

El timonel explicó que la molestia está focalizada en la parte posterior de la pierna, específicamente en la zona del gemelo (coloquialmente conocida como el chamorro).

Tipo de lesión: Muscular.

Muscular. Zona afectada: Gemelo interno/externo.

Gemelo interno/externo. Próximos pasos: Resonancia magnética para determinar el grado de la contractura o desgarro.

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Aunque el panorama es más alentador de lo esperado, el perder a Nico Ibáñez, aunque sea por un par de semanas, obliga a replantear la estrategia para los próximos encuentros del conjunto cemento en pleno cierre de temporada y cuando el conjunto está peleando terminar entre los primeros lugares de la tabla del Clausura 2026.

Cruz Azul tiene la esperanza que la lesión del atacante sudamericano no le impida estar en la Liguilla. El próximo partido de La Máquina es ante los Xolos de Tijuana en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

