Famoso canterano de Club América regresaría para el Clausura 2026 y ya ilusiona a todos

Club América todavía no se despide del mercado. Luego de anunciar la contratación de Rodrigo Dourado por pedido de André Jardine para el Clausura 2026, las Águilas sorprendieron a sus aficionados con un regreso que pocos tenían en cuenta. Tras un paso a préstamo por Puebla, Walter Portales está de regreso.

Si bien el club aún no comunicó el retorno de forma oficial, Claro Sports aseguró que Portales ya se encuentra en Coapa a las ordenes del cuerpo técnico. Con la playera azulcrema disputó tan sólo dos encuentros (ambos en el Clausura 2025) y sumó poco más de 90 minutos, motivo por el cual fue cedido en primera instancia.

|Instagram @walterp_27

El principal motivo por el que las Águilas todavía no compartieron la noticia de su vuelta tiene que ver con que se encontraría en un período de evaluación y Jardine sería el encargado de decidir si seguirá o no junto al plantel. De igual manera, hay grandes expectativas puestas en él.

El paso de Portales por Puebla, a préstamo desde el América

Al mandarlo a préstamo a Pachuca, la idea del América era que el joven de 21 años sumara minutos en otro equipo de la Liga BBVA MX. Sin embargo, Portales no tuvo la participación esperada en La Franja: jugó cuatro en el Apertura 2025 y, según los registros de Transfermarkt, estuvo en cancha 244 minutos.

Portales se desempeña como lateral derecho, una posición que no abunda en Coapa. Teniendo en cuenta que Ralph Orquín está cerca de dejar el club, el futbolista competiría el puesto directamente con Cristian Borja en este semestre.

¿Cuándo debutará América en la Liga BBVA MX?

El estreno de las Águilas en el Clausura 2026 será este sábado 10 de enero a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) ante los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente. Allí, Portales podría volver a sumar minutos como jugador americanista.