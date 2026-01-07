André Jardine y Rodrigo Dourado tienen una historia juntos que casi nadie conoce: es muy emotiva

El pasado lunes, América anunció la llegada de Rodrigo Dourado , su refuerzo estrella de cara al Clausura 2026. El mediocampista brasileño fue presentado formalmente en Coapa, entrenó junto a sus nuevos compañeros y se reencontró con André Jardine, con quien comparte una conexión pocos conocen.

Según los registros de Transfermarkt, Dourado, el primer refuerzo de Las Águilas , fue dirigido por Jardine en 31 ocasiones cuando jugaba en Atlético San Luis (2,451 minutos). Sin embargo, algunos años antes, el futbolista y el entrenador ya habían trabajado juntos en su país natal.

|Instagram @clubamerica

Los primeros pasos de André Jardine y Rodrigo Dourado

Mucho antes de ser considerados como dos grandes figuras en la Liga BBVA MX, uno en el banquillo y el otro en el mediocampo, Jardine y Dourado coincidieron en un momento muy peculiar para ambos. Esto se debe a que el entrenador tuvo su primera experiencia en la cantera del Inter de Porto Alegre, donde le tocó dirigir al pivote.

De esta manera, y por esas casualidades del destino, Jardine hizo sus primeras armas como estratega al mismo tiempo en que Dourado se desarrollaba en la cantera. Por aquel entonces, el hoy DT del América coordinaba las Fuerzas Básicas del club, lo que le permitió ver de primera mano la progresión del futbolista.

Dourado cumplió con su objetivo de llegar a la Primera División del Inter en 2012 y pudo afianzarse definitivamente en 2015. Ese mismo año, Jardine abandonó la institución y en 2016 asumió como entrenador de San Pablo, en la que fue su primera experiencia en la élite.

Ya en 2022, el entrenador, que en ese momento se encontraba en Atlético San Luis, lo pidió para reforzar su mediocampo. Con la playera potosina, Dourado disputó casi 130 encuentros hasta su reciente venta al América.

¿Cuándo volverá a jugar Dourado de la mano de Jardine?

Si bien aún no se sabe si Dourado jugará de titular inmediatamente, tiene altas chances de sumar sus primeros minutos en las Águilas este fin de semana. Por la jornada 1 del Clausura 2026, el América de Jardine visitará a los Xolos de Tijuana el sábado 10 de enero a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).