4 claves para entender de qué se trata el Fan Fest que habrá en México por la Copa del Mundo 2026

La Ciudad de México será sede de la Copa Mundial de la FIFA por tercera vez en su historia, siendo la única a nivel global que gozará de esta distinción. Por esta razón, la capital del país se está organizando para ofrecer entretenimiento a los millones de aficionados del futbol que llegarán a la ciudad. El Fan Fest será uno de los principales eventos que albergará CDMX y aquí te damos 4 factores claves para entender de qué se trata.

4 puntos clave para conocer el Fan Fest de CDMX durante el Mundial 2026

1. Será el epicentro gratuito para vivir el Mundial 2026 en México

El FIFA Fan Festival en la Ciudad de México será la principal sede alterna para seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026 sin necesidad de boleto para el estadio.

La dinámica es simple: transmisión en vivo y gratuita de los 104 partidos del torneo, durante los 39 días de competencia (del 11 de junio al 19 de julio de 2026).

Para una ciudad que albergará partidos oficiales del Mundial, el Fan Fest funciona como una extensión de la experiencia mundialista, pero abierta al público general.

2. El Zócalo será la sede oficial

El evento se instalará en el Zócalo de la Ciudad de México, uno de los espacios públicos más grandes y simbólicos del país.

Se proyectarán los partidos en una pantalla LED de aproximadamente 510 metros cuadrados, considerada una de las más grandes entre las sedes mundialistas.

El objetivo es concentrar a miles de aficionados por jornada —se estima hasta 60 mil asistentes diarios— en un entorno organizado y con protocolos de seguridad definidos por autoridades locales y organizadores.

En términos prácticos: será como ver el Mundial en una plaza pública gigante, pero con producción oficial de FIFA.

3. Acceso gratuito, pero con control de aforo

El acceso será sin costo, aunque se contempla registro previo en plataformas oficiales para regular la entrada y evitar sobrecupo.

A diferencia de otros Fan Fest internacionales, en la plancha del Zócalo no se permitirá la venta de alcohol, con la intención de mantener un ambiente familiar y seguro.

Este punto marca una diferencia cultural importante frente a experiencias anteriores en Brasil, Rusia o Qatar, donde el consumo formaba parte del entorno festivo.

4️. No será solo futbol: habrá conciertos y activaciones culturales

Además de las transmisiones, el Fan Fest incluirá actividades musicales y culturales vinculadas al Mundial. Iniciativas como eventos previos y conciertos en recintos como el Auditorio Nacional formarán parte de la oferta paralela.

La estrategia apunta a convertir la CDMX en un centro de entretenimiento internacional durante más de un mes, aprovechando el impacto turístico y mediático del Mundial 2026.