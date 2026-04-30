Estas son las fan zones que tendrá Ciudad de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Ciudad de México se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá estos estadios en el país azteca. El Gobierno capitalino confirmó la habilitación de 18 sedes como puntos de encuentro estratégicos para la afición. Estos 'Fan Zones' contarán con retransmisión gratuita para que nadie se pierda la emoción del torneo más importante del futbol internacional.

La cobertura no será igual en todos los puntos. Siete sedes operarán durante los 39 días de competencia, transmitiendo los 104 encuentros programados del Mundial. En contraste, las otras 11 proyectarán exclusivamente los duelos de la Selección Mexicana y los partidos más destacados de la justa, según informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Los rivales del combinado azteca tuvieron malos resultado en la fecha FIFA de marzo, en comparación con México.|Selección Nacional de México

¿Cuántos y cuáles serán los Fans Zones de Ciudad de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

A continuación, se detallan las 18 ubicaciones oficiales distribuidas por la capital:

Álvaro Obregón: Parque La Bombilla

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc

G.A.M: Deportivo Hermanos Galeana y Campos Revolución

Benito Juárez: Parque las Américas

Coyoacán: Parque de la Consolación

Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Atenco

Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi

Iztacalco: Deportivo Leandro Valle

Iztapalapa: Utopía Meyehualco y Central de Abastos

Magdalena Contreras: Unidad Independencia

Miguel Hidalgo: Parque Cri-Cri

Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa

Tlalpan: Deportivo Vivanco

Tláhuac: Bosque de Tláhuac

Venustiano Carranza: Utopía Deportivo Eduardo Molina

Xochimilco: Deportivo Xochimilco

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¿Cuánto cuesta ir a un FIFA Fan Zone en México?

El acceso a estas zonas será totalmente gratuito. Además de las pantallas gigantes, los asistentes disfrutarán de actividades deportivas, programación cultural y oferta gastronómica. Para calentar motores, el próximo 31 de mayo se realizará una "ola" masiva en Paseo de la Reforma como arranque simbólico del Mundial.

¿Se puede comprar alcohol en un FIFA Fan Zone en la CDMX?

No, la venta de bebidas alcohólicas estará estrictamente prohibida en estas 18 sedes. Alejandra Frausto, secretaria de Turismo local, enfatizó que esta medida busca garantizar espacios de convivencia familiar seguros y aptos para todas las edades. De esta forma, se prioriza un ambiente ordenado para el disfrute de la ciudadanía.

¿Qué partidos se jugarán en Ciudad de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Habrá 5 partidos que se jugarán en el Estadio CDMX para el Mundial 2026. Ellos son: