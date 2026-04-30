Estas son las fan zones que tendrá Ciudad de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Muchos se preguntan cuántos lugares habrá en la CDMX para ver la Copa del Mundo en multitud
La Ciudad de México se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá estos estadios en el país azteca. El Gobierno capitalino confirmó la habilitación de 18 sedes como puntos de encuentro estratégicos para la afición. Estos 'Fan Zones' contarán con retransmisión gratuita para que nadie se pierda la emoción del torneo más importante del futbol internacional.
La cobertura no será igual en todos los puntos. Siete sedes operarán durante los 39 días de competencia, transmitiendo los 104 encuentros programados del Mundial. En contraste, las otras 11 proyectarán exclusivamente los duelos de la Selección Mexicana y los partidos más destacados de la justa, según informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
¿Cuántos y cuáles serán los Fans Zones de Ciudad de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026?
A continuación, se detallan las 18 ubicaciones oficiales distribuidas por la capital:
- Álvaro Obregón: Parque La Bombilla
- Azcapotzalco: Parque Tezozómoc
- G.A.M: Deportivo Hermanos Galeana y Campos Revolución
- Benito Juárez: Parque las Américas
- Coyoacán: Parque de la Consolación
- Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Atenco
- Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi
- Iztacalco: Deportivo Leandro Valle
- Iztapalapa: Utopía Meyehualco y Central de Abastos
- Magdalena Contreras: Unidad Independencia
- Miguel Hidalgo: Parque Cri-Cri
- Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa
- Tlalpan: Deportivo Vivanco
- Tláhuac: Bosque de Tláhuac
- Venustiano Carranza: Utopía Deportivo Eduardo Molina
- Xochimilco: Deportivo Xochimilco
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¿Cuánto cuesta ir a un FIFA Fan Zone en México?
El acceso a estas zonas será totalmente gratuito. Además de las pantallas gigantes, los asistentes disfrutarán de actividades deportivas, programación cultural y oferta gastronómica. Para calentar motores, el próximo 31 de mayo se realizará una "ola" masiva en Paseo de la Reforma como arranque simbólico del Mundial.
¿Se puede comprar alcohol en un FIFA Fan Zone en la CDMX?
No, la venta de bebidas alcohólicas estará estrictamente prohibida en estas 18 sedes. Alejandra Frausto, secretaria de Turismo local, enfatizó que esta medida busca garantizar espacios de convivencia familiar seguros y aptos para todas las edades. De esta forma, se prioriza un ambiente ordenado para el disfrute de la ciudadanía.
¿Qué partidos se jugarán en Ciudad de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026?
Habrá 5 partidos que se jugarán en el Estadio CDMX para el Mundial 2026. Ellos son:
- Jueves, 11 de junio 2026 – Partido 1 – México vs. Sudáfrica – Grupo A (Inaugural)
- Miércoles, 17 de junio 2026 – Partido 24 – Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K
- Miércoles, 24 de junio 2026 – Partido 53 – Chequia vs. México – Grupo A
- Martes, 30 de junio 2026 – Partido 79 – 1º Grupo A vs. Mejor 3º C/E/F/H/I – Dieciseisavos
- Domingo, 5 de julio 2026 – Partido 92 – Ganador 79 vs. Ganador 80 – Octavos de final.