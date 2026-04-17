Estadio CDMX no es el único: este otro recinto comienza remodelaciones para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Mientras muchos se preocupaban por el estado del Estadio CDMX cuando faltaban 100 días para la Copa Mundial de la FIFA 2026, las remodelaciones fueron quedando muy bien en el tan reconocido Estadio Azteca. Sin embargo, hay otro recinto mundialista que se moderniza de cara a la justa internacional.

Así como muchos se intrigan por saber qué le falta al Estadio Monterrey para el Mundial 2026, el recinto que comenzó a tener cambios más grandes es el SoFi Stadium de Los Ángeles. Pues el estadio más grande de la NFL comenzó su remodelación y ampliación para la Copa del Mundo.

¿Qué cambios tendrá el SoFI Stadium de Los Ángeles para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Los videos difundidos por Diario AS muestran como comenzaron los trabajos en el césped de la sede en California, a menos de dos meses del comienzo de la Copa del Mundo. Además, se han quitado asientos en las esquinas para cumplir con reglamentos de la FIFA. Además, la cancha será instalada recién tras la ampliación. Superaría los 70,000 espectadores de capacidad.

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¿Qué partidos se jugarán en el Estadio CDMX en el Mundial 2026?

De acuerdo a lo designado por la FIFA en el calendario del Mundial 2026, habrá 5 partidos que se jugarán en el Estadio CDMX. Ellos son:

Jueves, 11 de junio 2026 – Partido 1 – México vs. Sudáfrica – Grupo A (Partido Inaugural)

– Grupo A (Partido Inaugural) Miércoles, 17 de junio 2026 – Partido 24 – Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K

– Grupo K Miércoles, 24 de junio 2026 – Partido 53 – Chequia vs. México – Grupo A

– Grupo A Martes, 30 de junio 2026 – Partido 79 – 1º Grupo A vs. Mejor 3º C/E/F/H/I – Dieciseisavos de final

– Dieciseisavos de final Domingo, 5 de julio 2026 – Partido 92 – Ganador 79 vs. Ganador 80 – Octavos de final

¿Qué partidos se jugarán en el Estadio Monterrey en el Mundial 2026?

En tanto, habrá 4 partidos que se disputarán en el Estadio Monterrey. Estos serán:

Domingo, 14 de junio 2026 – Partido 12 – Suecia vs. Túnez - Grupo F

- Grupo F Sábado, 20 de junio 2026 – Partido 36 – Túnez vs Japón – Grupo F

– Grupo F Miércoles, 24 de junio 2026 – Partido 54 – Sudáfrica vs República de Corea – Grupo A

– Grupo A Lunes, 29 de junio 2026 – Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Dieciseisavos de final

¿Qué partidos se jugarán en el Estadio Guadalajara en el Mundial 2026?

Por su parte, en el estadio ubicado en Jalisco se celebrarán 4 enfrentamientos. Estos duelos serán: