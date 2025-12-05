deportes
ES OFICIAL: este es el fixture completo del Mundial 2026, grupo por grupo (rivales, fechas y estadios)

El Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevó a cabo y estos son todos los grupos

ES OFICIAL: este es el fixture completo del Mundial 2026, grupo por grupo (rivales, fechas y estadios)
Fixture completo del Mundial 2026.
Diego Gonzalez
Mundial México 2026
El Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevó a cabo este viernes 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington D.C., Estados Unidos; y ya se conocen los detalles sobre cómo quedaron diagramados los grupos de la cita máxima. Con rivales confirmados para México , a continuación está el fixture completo, con fechas, rivales y estadios tentativos.

Tras el sorteo realizado; la Selección Nacional de México sabe cuál es el rival más difícil que tendrá en su grupo . Aclaración importante: aunque a continuación se mostrará el primer boceto, ni el horario ni la sede está 100% confirmada en todos los grupos, sino que puede cambiar por disposición FIFA este sábado 6 de diciembre (excepto grupos A, B y D).

Uno por uno, todos los grupos del Mundial 2026 y el fixture

GRUPO A (México, Sudáfrica, Corea del Sur, Repechaje UEFA D)

  • México vs. Sudáfrica (jueves 11 de junio, Ciudad de México)
  • Corea del Sur vs. Repechaje UEFA D (jueves 11 de junio, Guadalajara)
  • Repechaje UEFA D vs. Sudáfrica (jueves 18 de junio, Atlanta)
  • México vs. Corea del Sur (jueves 18 de junio, Guadalajara)
  • México vs. Repechaje UEFA D (miércoles 24 de junio, Ciudad de México)
  • Sudáfrica vs. Corea del Sur (miércoles 24 de junio, Monterrey)

México Paraguay
Crédito: Mexsport

GRUPO B (Canadá, Suiza, Qatar, Repechaje UEFA A)

  • Canadá vs. Repechaje UEFA A (viernes 12 de junio, Toronto)
  • Qatar vs. Suiza (sábado 13 de junio, Santa Clara)
  • Suiza vs. Repechaje UEFA A (jueves 18 de junio, Los Ángeles)
  • Canadá vs. Qatar (jueves 18 de junio, Vancouver)
  • Canadá vs. Suiza (miércoles 24 de junio, Vancouver)
  • Repechaje UEFA A vs. Qatar (miércoles 24 de junio, Seattle)

GRUPO C (Brasil, Marruecos, Escocia, Haití)

  • Brasil vs. Marruecos (sábado 13 de junio, Boston o Nueva Jersey)
  • Haití vs. Escocia (sábado 13 de junio, Boston o Nueva Jersey)
  • Brasil vs. Haití (viernes 19 de junio, Filadelfia o Boston)
  • Escocia vs. Marruecos (viernes 19 de junio, Filadelfia o Boston)
  • Escocia vs. Brasil (miércoles 24 de junio, Miami o Atlanta)
  • Marruecos vs. Haití (miércoles 24 de junio, Miami o Atlanta)
Sorteo Mundial 2026
Crédito: @fifaworldcup_es / X
El sorteo del Mundial 2026 podría vivir un acontecimiento histórico

GRUPO D (Estados Unidos, Paraguay, Australia, Repechaje UEFA C)

  • Estados Unidos vs. Paraguay (viernes 12 de junio, Los Ángeles)
  • Australia vs. Repechaje UEFA C (sábado 13 de junio, Vancouver)
  • Repechaje UEFA C vs. Paraguay (viernes 19 de junio, Santa Clara)
  • Estados Unidos vs. Australia (viernes 19 de junio, Seattle)
  • Estados Unidos vs. Repechaje UEFA C (jueves 25 de junio, Los Ángeles)
  • Paraguay vs. Australia (jueves 25 de junio, Santa Clara)

GRUPO E (Alemania, Costa de Marfil, Ecuador, Curazao)

  • Alemania vs. Curazao (domingo 14 de junio, Filadelfia o Houston)
  • Costa de Marfil vs. Ecuador (domingo 14 de junio, Filadelfia o Houston)
  • Alemania vs. Costa de Marfil (sábado 20 de junio, Toronto o Kansas City)
  • Ecuador vs. Curazao (sábado 20 de junio, Toronto o Kansas City)
  • Ecuador vs. Alemania (jueves 25 de junio, Filadelfia o Nueva Jersey)
  • Curazao vs. Costa de Marfil (jueves 25 de junio, Filadelfia o Nueva Jersey)

GRUPO F (Holanda, Japón, Túnez, Repechaje UEFA B)

  • Holanda vs. Japón (domingo 14 de junio, Arlington o Monterrey)
  • Repechaje UEFA B vs. Túnez (domingo 14 de junio, Arlington o Monterrey)
  • Holanda vs. Repechaje UEFA B (sábado 20 de junio, Houston o Monterrey)
  • Túnez vs. Japón (sábado 20 de junio, Houston o Monterrey)
  • Túnez vs. Holanda (jueves 25 de junio, Arlington o Kansas City)
  • Japón vs. Repechaje UEFA B (jueves 25 de junio, Arlington o Kansas City)

GRUPO G (Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda)

  • Bélgica vs. Egipto (lunes 15 de junio, Los Ángeles o Seattle)
  • Irán vs. Nueva Zelanda (lunes 15 de junio, Los Ángeles o Seattle)
  • Bélgica vs. Irán (domingo 21 de junio, Los Ángeles o Vancouver)
  • Nueva Zelanda vs. Egipto (domingo 21 de junio, Los Ángeles o Vancouver)
  • Nueva Zelanda vs. Bélgica (viernes 26 de junio, Seattle o Vancouver)
  • Egipto vs. Irán (viernes 26 de junio, Seattle o Vancouver)
España
Crédito: @SEFutbol / X
Selección de España

GRUPO H (España, Uruguay, Cabo Verde, Arabia Saudita)

  • España vs. Cabo Verde (lunes 15 de junio, Miami o Atlanta)
  • Arabia Saudita vs. Uruguay (lunes 15 de junio, Miami o Atlanta)
  • España vs. Arabia Saudita (domingo 21 de junio, Miami o Atlanta)
  • Uruguay vs. Cabo Verde (domingo 21 de junio, Miami o Atlanta)
  • Uruguay vs. España (viernes 26 de junio, Houston o Guadalajara)
  • Cabo Verde vs. Arabia Saudita (viernes 26 de junio, Houston o Guadalajara)

GRUPO I (Francia, Senegal, Noruega, FIFA Equipo 2)

  • Francia vs. Senegal (martes 16 de junio, Nueva Jersey o Boston)
  • FIFA 2 vs. Noruega (martes 16 de junio, Nueva Jersey o Boston)
  • Francia vs. FIFA 2 (lunes 22 de junio, Nueva Jersey o Filadelfia)
  • Noruega vs. Senegal (lunes 22 de junio, Nueva Jersey o Filadelfia)
  • Noruega vs. Francia (viernes 26 de junio, Boston o Toronto)
  • Senegal vs. FIFA 2 (viernes 26 de junio, Boston o Toronto)

GRUPO J (Argentina, Argelia, Austria, Jordania)

  • Argentina vs. Argelia (martes 16 de junio, Kansas City o Santa Clara)
  • Austria vs. Jordania (martes 16 de junio, Kansas City o Santa Clara)
  • Argentina vs. Austria (lunes 22 de junio, Arlington o Santa Clara)
  • Jordania vs. Argelia (lunes 22 de junio, Arlington o Santa Clara)
  • Jordania vs. Argentina (sábado 27 de junio, Kansas City o Arlington)
  • Argelia vs. Austria (sábado 27 de junio, Kansas City o Arlington)
Selección Argentina
MexSport
Selección Argentina

GRUPO K (Portugal, Colombia, Uzbekistán, FIFA Equipo 1)

  • Portugal vs. FIFA 1 (miércoles 17 de junio, Houston o Ciudad de México)
  • Uzbekistán vs. Colombia (miércoles 17 de junio, Houston o Ciudad de México)
  • Portugal vs. Uzbekistán (martes 23 de junio, Houston o Guadalajara)
  • Colombia vs. FIFA 1 (martes 23 de junio, Houston o Guadalajara)
  • Colombia vs. Portugal (sábado 27 de junio, Miami o Atlanta)
  • FIFA 1 vs. Uzbekistán (sábado 27 de junio, Miami o Atlanta)

GRUPO L (Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá)

  • Inglaterra vs. Croacia (miércoles 17 de junio, Toronto o Arlington)
  • Ghana vs. Panamá (miércoles 17 de junio, Toronto o Arlington)
  • Inglaterra vs. Ghana (martes 23 de junio, Boston o Toronto)
  • Panamá vs. Croacia (martes 23 de junio, Boston o Toronto)
  • Panamá vs. Inglaterra (sábado 27 de junio, Nueva Jersey o Filadelfia)
  • Croacia vs. Ghana (sábado 27 de junio, Nueva Jersey o Filadelfia)
Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Diego Gonzalez

