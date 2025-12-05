ES OFICIAL: este es el fixture completo del Mundial 2026, grupo por grupo (rivales, fechas y estadios)
El Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevó a cabo y estos son todos los grupos
El Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevó a cabo este viernes 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington D.C., Estados Unidos; y ya se conocen los detalles sobre cómo quedaron diagramados los grupos de la cita máxima. Con rivales confirmados para México , a continuación está el fixture completo, con fechas, rivales y estadios tentativos.
Tras el sorteo realizado; la Selección Nacional de México sabe cuál es el rival más difícil que tendrá en su grupo . Aclaración importante: aunque a continuación se mostrará el primer boceto, ni el horario ni la sede está 100% confirmada en todos los grupos, sino que puede cambiar por disposición FIFA este sábado 6 de diciembre (excepto grupos A, B y D).
🏆 GRUPOS confirmados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 🏆— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 5, 2025
El Mundial ya tiene rumbo y la Selección Azteca ya conoce a sus rivales salvo una Selección que accederá vía repechaje 🔥
El camino está trazado y el 11 de junio de 2026 rodará la esférica en el México vs Sudáfrica… pic.twitter.com/LDzVnqyWdw
Uno por uno, todos los grupos del Mundial 2026 y el fixture
GRUPO A (México, Sudáfrica, Corea del Sur, Repechaje UEFA D)
- México vs. Sudáfrica (jueves 11 de junio, Ciudad de México)
- Corea del Sur vs. Repechaje UEFA D (jueves 11 de junio, Guadalajara)
- Repechaje UEFA D vs. Sudáfrica (jueves 18 de junio, Atlanta)
- México vs. Corea del Sur (jueves 18 de junio, Guadalajara)
- México vs. Repechaje UEFA D (miércoles 24 de junio, Ciudad de México)
- Sudáfrica vs. Corea del Sur (miércoles 24 de junio, Monterrey)
TE PUEDE INTERESAR:
- México vs Repechaje UEFA: el paso a paso para comprar las entradas y a qué precio están
- México vs Corea del Sur: el paso a paso para comprar los boletos y a qué precio están
- ES OFICIAL: ¿qué días jugará México ante cada rival?
GRUPO B (Canadá, Suiza, Qatar, Repechaje UEFA A)
- Canadá vs. Repechaje UEFA A (viernes 12 de junio, Toronto)
- Qatar vs. Suiza (sábado 13 de junio, Santa Clara)
- Suiza vs. Repechaje UEFA A (jueves 18 de junio, Los Ángeles)
- Canadá vs. Qatar (jueves 18 de junio, Vancouver)
- Canadá vs. Suiza (miércoles 24 de junio, Vancouver)
- Repechaje UEFA A vs. Qatar (miércoles 24 de junio, Seattle)
GRUPO C (Brasil, Marruecos, Escocia, Haití)
- Brasil vs. Marruecos (sábado 13 de junio, Boston o Nueva Jersey)
- Haití vs. Escocia (sábado 13 de junio, Boston o Nueva Jersey)
- Brasil vs. Haití (viernes 19 de junio, Filadelfia o Boston)
- Escocia vs. Marruecos (viernes 19 de junio, Filadelfia o Boston)
- Escocia vs. Brasil (miércoles 24 de junio, Miami o Atlanta)
- Marruecos vs. Haití (miércoles 24 de junio, Miami o Atlanta)
GRUPO D (Estados Unidos, Paraguay, Australia, Repechaje UEFA C)
- Estados Unidos vs. Paraguay (viernes 12 de junio, Los Ángeles)
- Australia vs. Repechaje UEFA C (sábado 13 de junio, Vancouver)
- Repechaje UEFA C vs. Paraguay (viernes 19 de junio, Santa Clara)
- Estados Unidos vs. Australia (viernes 19 de junio, Seattle)
- Estados Unidos vs. Repechaje UEFA C (jueves 25 de junio, Los Ángeles)
- Paraguay vs. Australia (jueves 25 de junio, Santa Clara)
GRUPO E (Alemania, Costa de Marfil, Ecuador, Curazao)
- Alemania vs. Curazao (domingo 14 de junio, Filadelfia o Houston)
- Costa de Marfil vs. Ecuador (domingo 14 de junio, Filadelfia o Houston)
- Alemania vs. Costa de Marfil (sábado 20 de junio, Toronto o Kansas City)
- Ecuador vs. Curazao (sábado 20 de junio, Toronto o Kansas City)
- Ecuador vs. Alemania (jueves 25 de junio, Filadelfia o Nueva Jersey)
- Curazao vs. Costa de Marfil (jueves 25 de junio, Filadelfia o Nueva Jersey)
GRUPO F (Holanda, Japón, Túnez, Repechaje UEFA B)
- Holanda vs. Japón (domingo 14 de junio, Arlington o Monterrey)
- Repechaje UEFA B vs. Túnez (domingo 14 de junio, Arlington o Monterrey)
- Holanda vs. Repechaje UEFA B (sábado 20 de junio, Houston o Monterrey)
- Túnez vs. Japón (sábado 20 de junio, Houston o Monterrey)
- Túnez vs. Holanda (jueves 25 de junio, Arlington o Kansas City)
- Japón vs. Repechaje UEFA B (jueves 25 de junio, Arlington o Kansas City)
GRUPO G (Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda)
- Bélgica vs. Egipto (lunes 15 de junio, Los Ángeles o Seattle)
- Irán vs. Nueva Zelanda (lunes 15 de junio, Los Ángeles o Seattle)
- Bélgica vs. Irán (domingo 21 de junio, Los Ángeles o Vancouver)
- Nueva Zelanda vs. Egipto (domingo 21 de junio, Los Ángeles o Vancouver)
- Nueva Zelanda vs. Bélgica (viernes 26 de junio, Seattle o Vancouver)
- Egipto vs. Irán (viernes 26 de junio, Seattle o Vancouver)
GRUPO H (España, Uruguay, Cabo Verde, Arabia Saudita)
- España vs. Cabo Verde (lunes 15 de junio, Miami o Atlanta)
- Arabia Saudita vs. Uruguay (lunes 15 de junio, Miami o Atlanta)
- España vs. Arabia Saudita (domingo 21 de junio, Miami o Atlanta)
- Uruguay vs. Cabo Verde (domingo 21 de junio, Miami o Atlanta)
- Uruguay vs. España (viernes 26 de junio, Houston o Guadalajara)
- Cabo Verde vs. Arabia Saudita (viernes 26 de junio, Houston o Guadalajara)
GRUPO I (Francia, Senegal, Noruega, FIFA Equipo 2)
- Francia vs. Senegal (martes 16 de junio, Nueva Jersey o Boston)
- FIFA 2 vs. Noruega (martes 16 de junio, Nueva Jersey o Boston)
- Francia vs. FIFA 2 (lunes 22 de junio, Nueva Jersey o Filadelfia)
- Noruega vs. Senegal (lunes 22 de junio, Nueva Jersey o Filadelfia)
- Noruega vs. Francia (viernes 26 de junio, Boston o Toronto)
- Senegal vs. FIFA 2 (viernes 26 de junio, Boston o Toronto)
GRUPO J (Argentina, Argelia, Austria, Jordania)
- Argentina vs. Argelia (martes 16 de junio, Kansas City o Santa Clara)
- Austria vs. Jordania (martes 16 de junio, Kansas City o Santa Clara)
- Argentina vs. Austria (lunes 22 de junio, Arlington o Santa Clara)
- Jordania vs. Argelia (lunes 22 de junio, Arlington o Santa Clara)
- Jordania vs. Argentina (sábado 27 de junio, Kansas City o Arlington)
- Argelia vs. Austria (sábado 27 de junio, Kansas City o Arlington)
GRUPO K (Portugal, Colombia, Uzbekistán, FIFA Equipo 1)
- Portugal vs. FIFA 1 (miércoles 17 de junio, Houston o Ciudad de México)
- Uzbekistán vs. Colombia (miércoles 17 de junio, Houston o Ciudad de México)
- Portugal vs. Uzbekistán (martes 23 de junio, Houston o Guadalajara)
- Colombia vs. FIFA 1 (martes 23 de junio, Houston o Guadalajara)
- Colombia vs. Portugal (sábado 27 de junio, Miami o Atlanta)
- FIFA 1 vs. Uzbekistán (sábado 27 de junio, Miami o Atlanta)
GRUPO L (Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá)
- Inglaterra vs. Croacia (miércoles 17 de junio, Toronto o Arlington)
- Ghana vs. Panamá (miércoles 17 de junio, Toronto o Arlington)
- Inglaterra vs. Ghana (martes 23 de junio, Boston o Toronto)
- Panamá vs. Croacia (martes 23 de junio, Boston o Toronto)
- Panamá vs. Inglaterra (sábado 27 de junio, Nueva Jersey o Filadelfia)
- Croacia vs. Ghana (sábado 27 de junio, Nueva Jersey o Filadelfia)