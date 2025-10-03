Resultados de HOY jueves 2 de octubre en el Mundial Sub-20
Este jueves 2 de octubre, se llevaron a cabo cuatro partidos en actividad de los Grupos E y F en la Copa del Mundo de categorías inferiores con sede en Chile
La Copa del Mundo Sub-20 sigue su marcha en la Fase de Grupos. Este jueves 2 de octubre, ha culminado la Jornada 2 del certamen internacional con partidos del Grupo E y F.
La actividad dio inicio con el juego entre Estados Unidos y Francia, compromiso en el que el cuadro de ‘Las Barras y las Estrellas’ se hizo de los tres puntos tras ganar por marcador de 3-0. Con dicho resultado, el conjunto dirigido por Marko Mitrović lidera el Grupo E con seis unidades, asegurando su pase a la siguiente ronda del campeonato. En ese mismo sector, Sudáfrica venció a Nueva Caledonia por 5-0.
Por otro lado, en el Grupo F Colombia y Noruega empataron sin anotaciones. Mientras que Nigeria derrotó a Arabia Saudita por marcador de 3-2 en la Fecha 2, sector que lidera el cuadro Cafetero con 4 puntos.
Partidos de la Jornada 3 en el Mundial Sub-20
Viernes 3 de octubre:
Ucrania vs Paraguay
Panamá vs Corea del Sur
Egipto vs Chile
Nueva Zelanda vs Japón
Sábado 4 de octubre:
México vs Marruecos
España vs Brasil
Argentina vs Italia
Australia vs Cuba
Domingo 5 de octubre:
Sudáfrica vs Estados Unidos
Nueva Caledonia vs Francia
Arabia Saudita vs Noruega
Nigeria vs Colombia
Tras la Jornada 3 de la Fase de Grupos, los Octavos de Final se van a disputar el 7, 8 y 9 de octubre en el Mundial Sub-20 con sede en Chile.
