El FC Barcelona tendrá una sede en México y esto es TODO lo que se sabe

A pesar de que el Barcelona cuenta con una de las canteras más brillantes del mundo, la institución planea apostar por el talento joven de México y así lo ha demostrado con un proyecto reciente. La institución blaugrana confirmó que Querétaro será la sede de su nueva Barça Academy Residency, la segunda que estará ubicada en territorio norteamericano tras el proyecto que inició en Arizona (Estados Unidos) en 2017.

La intención del Barça es clara: captar talento joven fuera de Europa y de un futbol en constante desarrollo como lo es el mexicano y estadounidense. El proyecto ya está en marcha y se espera que a partir del siguiente verano comiencen los primeros Summer Camps residenciales, siendo el inicio de actividades en esta nueva sede que estará presente en México.

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Por otro lado, el club catalán adelantó que en octubre se llevarán a cabo las pruebas de selección, con el objetivo de identificar a todos aquellos futbolistas que formarán parte de este programa. Cabe resaltar que la residencia no operará de forma inmediata, ya que los estudiantes comenzarán a vivir de forma permanente a partir del mes de septiembre de 2027, fecha estimada en el que el proyecto estará consolidado.

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Querétaro ya contaba con academia del Barça

Hay que remarcar que Querétaro ya tenía la presencia del Barcelona, pues en el año 2024 se inauguró una Barça Academy en la ciudad para jugadores entre 6 y 18 años. No obstante, este proyecto será aún más completo, ya que incorporará el formato residencial, lo que permitirá un seguimiento más profundo en cada uno de los futbolistas pertenecientes al programa.

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Según el club blaugrana, dicha academia se sustentará en tres pilares fundamentales: seguir la metodología de juego del Barcelona, la formación académica y una residencia diseñada para el desarrollo integral del deportista. Este proyecto intentará imitar lo realizado en Estados Unidos, el cual brindó frutos a la institución española.

Algunos de los jugadores que se formaron en la Barça Academy Residency

El proyecto que se impulsará en México tomará como referencia el modelo utilizado en Estados Unidos, donde la Barça Academy Residency de Arizona consiguió a formar futbolistas que hoy demuestran su talento en Europa. Algunos de los nombres más destacados son Matthew Hoppe (SønderjyskE), Diego Luna (Real Salt Lake), Caden Clark (DC United) y Julián Araujo (Celtic); todos ellos con experiencia en selecciones nacionales.

