Contra todo pronóstico: el exBarcelona que Javier Aguirre llevaría a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Mexicana ya conoce a doce de los veintiséis futbolistas que estarán presentes en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Federación Mexicana de Futbol reveló la lista de convocados de la Liga BBVA MX para afrontar el proceso de preparación de cara al certamen mundialista y solo restan catorce plazas que ocuparán los jugadores mexicanos que se encuentran jugando en el exterior.

Uno de los jugadores que estaba fuera de los planes era Julián Araujo, lateral derecho formado en la cantera del FC Barcelona y que hoy en día juega para el Celtic de Escocia. El futbolista sufrió una distensión en el cuádriceps lateral derecho en el mes de marzo, lesión que lo mantiene inactivo y que, hasta hace poco, incluso estaba descartado para el Mundial 2026. Sin embargo, la visión de Javier Aguirre es distinta.

Julián Araujo, jugador de Celtic|Crédito: Instagram / @julian__araujo

De acuerdo a la información que pudo compartir el periodista David Medrano, Araujo aún mantiene vivas las posibilidades de jugar la Copa del Mundo con México. Resulta que el defensor de 24 años se encuentra trabajando en el Centro de Alto Rendimiento junto a un preparador físico para acelerar la recuperación de su lesión y así subirse a la lista final que brindará la Selección Mexicana en el mes de junio.

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Un regreso que podría ser una total sorpresa

La temporada de Julián Araujo estaba acabada, al menos hace tres semanas cuando su entrenador confirmó su lesión. Martin O'Neill, técnico del Celtic, afirmaba que el mexicano se perdería toda la campaña, incluida la Copa del Mundo: “Julián se volvió a lesionar... no creo que lo veamos en lo que queda de temporada”, expresaba el DT en conferencia de prensa.

Julián Araujo

Según varias fuentes, el período de recuperación de su lesión era de 8 a 10 semanas. No obstante, ahora el lateral derecho podría regresar con lo justo para disputar el Mundial 2026 con el combinado azteca. Para el cuerpo técnico de México, Araujo podría ser una pieza clave en el lateral derecho cuando se necesite una mayor ofensiva en las bandas. Su probable convocatoria podría justificar la ausencia de jugadores como Richard Ledezma en la lista.

Hasta el momento, solamente Israel Reyes fue convocado por el ‘Vasco’ Aguirre para disputar la Copa del Mundo. Se espera que Jorge Sánchez, de Paok, se sume a la lista y habría espacio para un tercer lateral. Allí es donde entra la opción de Julián Araujo, quien podría sumarse a la lista definitiva de forma inesperada.

