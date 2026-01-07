FC Barcelona tendrá de regreso a una estrella: el fichaje de invierno que impacta a todos

Joao Cancelo es el fichaje de invierno del FC Barcelona que impacta a todos, pues la estrella vivirá un regreso para jugar en su segunda etapa con el club. El portugués no ha tenido los minutos esperados en Arabia Saudita, por lo que buscó una salida para ganarse un lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se inaugurará el 11 de junio .

El lateral derecho y el Barcelona tienen un acuerdo para jugar durante los próximos 6 meses a préstamo, pues así fue la condición que puso el Al-Hilal, de acuerdo con información de Fabrizio Romano, quien también dio a conocer que Mateusz Bogusz le interesa al Houston Dynamo . El jugador era pretendido por otro club de Europa, pero se decantó por Cataluña.

Joao Cancelo jugará por 6 meses con Barcelona; proviene del Al-Hilal de Arabia Saudita.|@jpcancelo

“Contrato de cesión cerrado hasta junio. El Barça pagará 4 millones de euros como cobertura de cesión al Al-Hilal, según se ha revelado hoy. A pesar de que el Inter [de Milán] ya tenía contrato con el Al-Hilal, Joao solo quería el Barcelona”, compartió el periodista italiano en sus redes sociales.

La primera aventura de Joao Cancelo en el Barcelona

El portugués vistió la playera blaugrana durante un año, en la Temporada 2023-2024, tras ser cedido por el Manchester City. Durante la campaña, disputó 42 partidos en todos los torneos y marcó 4 goles.

https://x.com/FabrizioRomano/status/2008288387044675678?s=20

Después de su paso por el Barcelona, el jugador de 31 años regresó al equipo inglés, que lo vendió a Arabia Saudita en verano de 2024. Cancelo en recientes semanas buscaba salir del club, pues ya no sumaba los minutos que quería en busca de ser elegido por la Selección de Portugal y disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Joao se va del Al-Hilal con un registro de 45 partidos disputados en todas las competencias, en los cuales marcó en 3 ocasiones y dio 14 asistencias.