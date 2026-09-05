FC Juárez vs Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 4 de septiembre, partido de la Jornada 7 de la Liga BBVA MX; marcador online

Arranca la actividad del Viernes Botanero, con el encuentro de Juárez vs Pachuca en el Estadio Olímpico Benito Juárez con un horario de las 21:00 horas tiempo del centro de México.

Así vas a poder ver EN VIVO y GRATIS el Juárez vs Pachuca

El encuentro lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes en punto de las 21 horas tiempo del centro de México.

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Con la narración y análisis de 'Warrior' Guerrero, Zague, David Medrano, Lalo Ruiz y Mauricio Gutiérrez.

La transmisión arranca en punto de las 20:50 horas tiempo del centro de México.

La Frontera recibe el #ViernesBotanero 👏FC Juárez se mide a Pachuca en el arranque de la jornada 7... IMPERDIBLE.🔴 FC Juárez vs Pachuca EN VIVO a las 8:50 PM por Azteca 7 y https://t.co/hULDsDw9Nb 🐎🆚🦫 pic.twitter.com/7ZD9fGq9De — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 4, 2026