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FC Juárez vs Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 4 de septiembre, partido de la Jornada 7 de la Liga BBVA MX; marcador online

Sigue EN VIVO y GRATIS la transmisión del encuentro entre FC Juárez vs Pachuca partido de la Jornada 7 de la Liga BBVA MX

Juárez vs Pachuca EN VIVO Jornada 7

Escrito por: Iván Vilchis

Arranca la actividad del Viernes Botanero, con el encuentro de Juárez vs Pachuca en el Estadio Olímpico Benito Juárez con un horario de las 21:00 horas tiempo del centro de México.

Así vas a poder ver EN VIVO y GRATIS el Juárez vs Pachuca

El encuentro lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes en punto de las 21 horas tiempo del centro de México.

Te puede interesar: El juego de FC Juárez vs Pachuca de la Jornada 7 del Apertura 2026 lo puedes ver EN VIVO y GRATIS AQUÍ

Con la narración y análisis de 'Warrior' Guerrero, Zague, David Medrano, Lalo Ruiz y Mauricio Gutiérrez.

La transmisión arranca en punto de las 20:50 horas tiempo del centro de México.

  • Juárez vs Pachuca
  • Fecha: viernes 4 de septiembre
  • Horario: 21:00 horas tiempo del centro de México
  • Lugar: Estadio Olímpico Benito Juárez
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