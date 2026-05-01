UFC presenta espectacular CARTELERA este 2 de mayo; ¿dónde ver y a qué hora?

Este fin de semana se llevará a cabo una de las carteleras más interesantes que las Artes Marciales Mixtas tendrán durante el quinto mes del año. La UFC se dice lista para presentar su edición del 2 de mayo, motivo por el cual aquí conocerás el horario y dónde ver los combates.

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Como sabes, la UFC se ha convertido en uno de los deportes más interesantes y seguidos por la comunidad mexicana gracias a la cantidad de peleadores que la empresa tiene en la actualidad, misma que, ante tal contexto, presentará una cartelera realmente interesante este sábado 2 de mayo.

¿Cuál es la cartelera de la UFC para el 2 de mayo?

Tai Tuivasa vs Louie Sutherland | Peso Pesado.

Shamil Gaziev vs Brando Pericic | Peso Pesado.

Tim Elliott vs Steve Erceg | Peso Mosca.

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Beneil Dariush vs Quillan Salkilld | Peso Ligero.

Jack Maddalena vs Carlos Prates | Peso Welter.

¿A qué hora y por dónde ver la UFC este 2 de mayo?

Si vives en México, ten en cuenta que para esta edición la UFC se presentará en Australia, lo cual hará que el evento sea prácticamente de madrugada al interior del país considerando que comenzará en punto de las 05:00 horas, todo esto a través de Paramount+.

¿Cómo le fue al mexicano Rafa García en la UFC Vegas?

Tal y como se esperaba, el marcialista mexicano Rafael García tuvo una decorosa participación en la última edición de UFC Vegas luego de vencer a su rival, Alexander Hernández, a través de la decisión unánime después de tres asaltos de dominio completo.

García registró 79 golpes totales por solamente 54 de su rival; además, también lo superó con golpes significativos al conectar 59 por 50 de Hernández, lo cual habla de la precisión y la fuerza de golpes que tuvo en el octágono durante el fin de semana pasado.