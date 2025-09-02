Fecha FIFA septiembre: este es el calendario OFICIAL y COMPLETO de los partidos
En septiembre se disputará una Fecha FIFA con partidos de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y otros tantos amistosos que servirán como de preparación
La Fecha FIFA de septiembre está por iniciar, pues el primer encuentro será el miércoles 3 con un partido de suma importancia entre Seychelles ante Gabón, ya que es de Eliminatoria de la Confederación Africana. Además, habrá otros duelos que servirán de preparación para las diferentes Selecciones, como los que disputará México ante Japón y Corea del Sur, los cuales serán transmitidos por TV Azteca Deportes .
La Fecha FIFA arranca el miércoles 3 de septiembre y culmina el martes 9. Por lo anterior, las selecciones conformaron su mejor plantel, aunque otras dejaron a grandes figuras fuera como Brasil, mientras que la de Colombia volvió a llamar a un delantero casi 10 años después de no hacerlo.
Calendario de partidos amistosos
Miércoles 3
- Qatar vs Bahrein
Jueves 4
- Arabia Saudí vs República de Macedonia del Norte
- Gibraltar vs Albania
- Noruega vs Finlandia
Viernes 5
- Australia vs Nueva Zelanda
- Indonesia vs Chinese Taipei
- Rumania vs Canadá
Sábado 6
- Estados Unidos vs República de Corea
- México vs Japón
Lunes 8
- Indonesia vs Libano
- Chequia vs Arabia Saudí
Martes 9
- Nueva Zelanda vs Australia
- Estonia vs Andorra
- Gales vs Canadá
- Malta vs San Marino
- Estados Unidos vs Japón
- México vs República de Corea
Calendario oficial de Eliminatorias de la Confederación Africana
Miércoles 3
- Seychelles vs Gabón
Jueves 4
- Chad vs Ghana
- Guinea-Bissau vs Sierra Leona
- Mauricio vs Cabo Verde
- Angola vs Libia
- Madagascar vs República Centroafricana
- Santo Tomé y Príncipe vs Guinea Ecuatorial
- Camerún vs Esuatini
- Túnez vs Liberia
- Argelia vs Botsuana
- Mali vs Comoras
Viernes 5
- Sudán del Sur vs República Democrática del Congo
- Somalia vs Guinea
- Kenia vs Gambia
- Namibia vs Malaui
- Yibuti vs Burkina Faso
- Lesoto vs Sudáfrica
- Benín vs Zimbabue
- Uganda vs Mozambique
- Senegal vs Sudán
- Mauritania vs Togo
- Egipto vs Etiopia
- Costa de Marfil vs Burundi
- Marruecos vs Níger
Sábado 6
- Nigeria vs Ruanda
Domingo 7
- República Centroafricana vs Comoras
Lunes 8
- Zambia vs Marruecos
- Mozambique vs Botsuana
- Guinea Ecuatorial vs Túnez
- Guinea-Bissau vs Yibuti
- Uganda vs Somalia
- Guinea vs Argelia
- Malaui vs Liberia
- Madagascar vs Chad
- Libia vs Esuatini
- Ghana vs Mali
Martes 9
- Sierra Leona vs Etiopía
- Zimbabue vs Ruanda
- Tanzania vs Níger
- Namibia vs Santo Tomé y Príncipe
- Kenia vs Seychelles
- Burkina Faso vs Egipto
- República Democrática del Congo vs Senegal
- Togo vs Sudán
- Sudáfrica vs Nigeria
- Cabo Verde vs Camerún
- Mauritania vs Sudán del Sur
- Gabón vs Costa de Marfil
- Gambia vs Burundi
- Benín vs Lesoto
- Angola vs Mauricio
Calendario oficial de Eliminatorias de la Concacaf
Jueves 4
- Surinam vs Panamá
- Guatemala vs El Salvador
Viernes 5
- Bermudas vs Jamaica
- Trinidad y Tobago vs Curazao
- Haití vs Honduras
- Nicaragua vs Costa Rica
Lunes 8
Martes 9
- Jamaica vs Trinidad y Tobago
- Curazao vs Bermudas
- Costa Rica vs Haití
- Honduras vs Nicaragua
Calendario oficial de Eliminatorias de la Conmebol
Jueves 4
- Colombia vs Bolivia
- Uruguay vs Perú
- Argentina vs Venezuela
- Paraguay vs Ecuador
- Brasil vs Chile
Martes 9
- Ecuador vs Argentina
- Perú vs Paraguay
- Venezuela vs Colombia
- Bolivia vs Brasil
- Chile vs Uruguay
Calendario oficial de Eliminatorias de la UEFA
Jueves 4
- Kazajistán vs Gales
- Georgia vs Türkiye
- Lituania vs Malta
- Liechtenstein vs Bélgica
- Bulgaria vs España
- Eslovaquia vs Alemania
- Luxemburgo vs Irlanda del Norte
- Países Bajos vs Polonia
Viernes 5
- Islandia vs Azerbaiyán
- República de Moldavia vs Israel
- Italia vs Estonia
- Grecia vs Bielorrusia
- Montenegro vs Chequia
- Eslovenia vs Suecia
- Islas Feroe vs Croacia
- Ucrania vs Francia
- Suiza vs Kosovo
- Dinamarca vs Escocia
Sábado 6
- Letonia vs Serbia
- Armenia vs Portugal
- Inglaterra vs Andorra
- San Marino vs Bosnia y Herzegovina
- Austria vs Chipre
- República de Irlanda vs Hungría
Domingo 7
- Georgia vs Bulgaria
- República de Macedonia del Norte vs Liechtenstein
- Lituania vs Países Bajos
- Türkiye vs España
- Bélgica vs Kazajistán
- Alemania vs Irlanda del Norte
- Polonia vs Finlandia
- Luxemburgo vs Eslovaquia
Lunes 8
- Israel vs Italia
- Gibraltar vs Islas Feroe
- Suiza vs Eslovenia
- Grecia vs Dinamarca
- Croacia vs Montenegro
- Bielorrusia vs Escocia
- Kosovo vs Suecia
Martes 9
- Armenia vs República de Irlanda
- Azerbaiyán vs Ucrania
- Chipre vs Rumanía
- Bosnia y Herzegovina vs Austria
- Francia vs Islandia
- Noruega vs República de Moldavia
- Serbia vs Inglaterra
- Albania vs Letonia
- Hungría vs Portugal.