Fecha y HORA EXACTA para ver el México vs Los Ángeles Dodgers, partido previo al Clásico Mundial 2026

Luego de una victoria sobre Arizona Diamondbacks, la Selección Mexicana que dirige Benjamín Gil, medirá fuerzas en partido de preparacion ante Los Angeles Dodgers, el cual es el segundo y último compromiso antes de arrancar el Clásico Mundial de Béisbol.

Actualmente las novenas de las Grandes Ligas están en Spring Training, y tanto DBacks como Dodgers se alistan en la Liga del Cactus en Arizona, donde ahora lo angelinos chocarán ante la Selección Mexicana.

Entrevista EXCLUSIVA con Randy Arozarena: “ESTAMOS MUY ENFOCADOS EN EL CLÁSICO MUNDIAL CON MÉXICO”

Lo que tienes que saber del partido México vs Dodgers

Juego: México vs Dodgers de Los Angeles

Hora: Local 1:05 PM Tiempo del centro de México 2:05 PM

Estadio: Camelback Ranch

Abridores: Dodgers/Tyler Glasnow México/Por anunciarse

México, continúa preparación rumbo al Clásico Mundial de Beisbol

El miércoles 4 de marzo, México se enfrenta ante Dodgers a las 2:05 PM, donde pondrá Benjamín Gil el line up que se pronostica será el titular en el Clásico Mundial de Beisbol, al ser el último juego de preparación y por la relevancia del rival que sin contar con todas sus estrellas, sigue siendo el equipo más poderoso o entre los más poderosos del beisbol.