Infantino no tuvo piedad y bromeó a una de las selecciones más grandes del mundo

La ausencia de Italia en las grandes citas se convirtió en un tema de charla constante. En el ambiente del futbol se instaló el debate acerca de la "grandeza" en la actualidad, debido a que hace varios años no logra revalidarla. En ese sentido plagado de versiones cruzadas, el golpe no llegó de otro seleccionado rival, sino del propio presidente de la FIFA. ¿Qué dijo Gianni Infantino? "Con 64 equipos quizás podría clasificarse", ironizó.

Al ser consultado sobre la notable ausencia de la tetracampeona en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el suizo no anduvo con rodeos y lanzó una frase que muchos la relacionaron con una provocación.

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El debate sobre la expansión: ¿Más equipos o menos prestigio?

La declaración de la máxima autoridad del organismo llega en un momento plagado de opiniones dispares. La actual competencia, disputada en México, Estados Unidos y Canadá, será la más extensa de la historia por la cantidad de participantes (48). Esta estructura, impulsada personalmente por Infantino, busca "democratizar" el torneo, permitiendo que equipos que nunca han pisado una fase final puedan competir en el escenario más grande de todos.

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No obstante, sus palabras dejan una lectura mucho más cruda: la idea de que, incluso con una estructura masivamente ampliada, la clasificación de Italia hoy no es una garantía. Esto pone de relieve la profunda crisis futbolística que atraviesa el conjunto italiano y su incapacidad para imponerse bajo la presión de las eliminatorias modernas.

Italia busca a Deschamps

Mientras el debate en la comunidad deportiva se intensifica —cuestionando si la expansión de cupos busca elevar el espectáculo o si responde puramente a una estrategia comercial—, el silencio en la Federación Italiana de Fútbol es total. Solamente circuló en diferentes medios que buscará contratar como entrenador a Didier Deschamps, el exitoso francés.

Ante este panorama, Kylian Mbappé apareció en escena para notificar su desencanto: "Espero que no vaya a entrenar a otra selección. He visto que se habla de Italia, sería feo. Que Italia elija a un italiano. Didier es nuestro".

