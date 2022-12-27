Fecha y horario Manchester City vs Leeds | Premier League

Regresó la actividad de la Premier League con la jornada 17, el partido que cerrará la actividad será este miércoles 28 de diciembre entre el Leeds United contra Manchester City. Ambos equipos buscan la victoria, el conjunto del City llega con solo 14 juegos disputados, y en el tercer lugar de la tabla general, el primer lugar le lleva ocho puntos.

Por otra parte, el Leeds llega en la posición número quince, con 15 puntos y con la pelea por el descenso. Los dirigidos por Jesse Marsch, han dado varias sorpresas pues le terminaron ganando al Liverpool y tuvieron lluvia de goles ante el Tottenham.

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¿A qué hora se juega el Manchester City vs Leeds United?

El partido se disputará entre el Leeds United contra el Manchester City se jugará en el Estadio Elland Road. El árbitro central será Stuart Attwell. El encuentro se jugará a las 14 horas (tiempo del centro de México).

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