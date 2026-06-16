La FECHA y HORARIO para el debut de Lionel Messi y Argentina vs Argelia, por la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Selección de Argentina, vigente campeona del mundo tras su conquista en Qatar 2022, entra a escena este martes 16 de junio en contra de su similar de Argelia, en un partido en donde Lionel Messi podría convertirse en el primer jugador en tener minutos en seis Copas Mundiales de la FIFA y que podrás disfrutar a través de la Señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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Fecha y Hora del debut de Argentina y Messi en el Mundial 2026

La Selección de Argentina debuta en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM este martes 16 de junio en compromiso ante su similar de Argelia en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Kansas City, en Estados Unidos.

El conjunto argentino comenzará su defensa de su título conseguido en Qatar 2022 ante un equipo de Argelia que disputará su quinta Copa Mundial.

Argentinos y argelinos solo registran un enfrentamiento previo en su historia cuando se midieron en un compromiso amistoso en el 2007 con sufrida victoria para la Albiceleste por 4-3.

No te pierdas del debut de Lionel Messi y la Selección Argentina en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes con los mejores narradores.

Sigue la transmisión completamente en vivo desde las 18:45 horas a través de la señal de TV Azteca y desde las 18:00 horas en nuestras plataformas digitales.

Argentina vs Argelia

Fecha: Martes 16 de junio

Hora: 18:45 horas, inicio de la transmisión

Dónde ver: TV Azteca

Estadio: Kansas City, Estados Unidos

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