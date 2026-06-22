Fecha y HORARIO para ver el Argentina vs Austria, segundo encuentro de Lionel Messi en el Mundial 2026

Lionel Messi y Argentina disputarán su segundo juego en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan garantizar su participación en los 16vos de final. El rival designado es Austria, selección con la que comparte el Grupo J y que también tiene tres puntos después de vencer a Jordania en el duelo de la primera jornada.

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Los argentinos buscarán un resultado similar al que obtuvieron ante Argelia. La “Albiceleste” se impuso 3-0 a los argelinos con un hat-trick de Messi. Ahora enfrentarán a una Austria que sufrió de más para imponerse 3-1 a los jordanos; el conjunto manejado por Ralf Ragnick se impuso con un autogol en la recta final del juego y un penal en el agregado después de los 90 minutos reglamentarios.

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La Delegación Albiceleste 🇦🇷 ya está en la ciudad de #Dallas. pic.twitter.com/t0oyYpiFPn — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 21, 2026

Hora y fecha del Argentina vs Austria

El partido entre Argentina y Austria se disputará a las 11:00 AM del lunes 22 junio en el Estadio Dallas, en Arlington Texas. El árbitro encargado de impartir justicia será el egipcio Amin Mohamed. El central estará acompañado de sus compatriotas Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha en las laterales. El cuarto árbitro será el español Alejandro Hernández.

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De acuerdo con el modelo matemático de Google, los dirigidos por Lionel Scaloni tiene una probabilidad de victoria del 64 por ciento. Por su parte, el cuadro europeo solo tiene un 14 por ciento. Con base en dicho modelo, es más probable que el juego entre argentinos y austríacos acabe en empate, ya que dicho resultado se da en el 22 por ciento de las simulaciones.